ยังปากแข็ง!ทรัมป์กร้าวไม่จำเป็นต้องพึ่งจีนช่วยยุติสงคราม อิหร่านยักไหล่ถูกปิดล้อมได้อิรัก-ปากีฯช่วยส่งออกน้ำมัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(12พ.ค.) ระบุไม่คิดว่าจะมีความจำเป็นต้องขอให้จีนช่วยยุติสงครามกับอิหร่าน แม้ความหวังสำหรับข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนค่อยๆเลือนรางลงไปและเตหะรานยกระดับคุมเข้มช่องแคบฮอร์มุซ
ก่อนหน้าการประชุมซัมมิตเดิมพันสูงในกรุงปักกิ่ง ทรัมป์ระบุเขาไม่คิดว่าตนเองจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้ช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง ที่ส่งผลให้การขนส่งทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งปกติแล้วเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก อยู่ในภาวะติดขัดมาตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น
"ผมไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือใดๆในเรื่องอิหร่าน เราจะชนะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างสันติหรืออื่นๆ" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
กว่า 1 เดือนแล้วหลังข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางมีผลบังคับใช้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติความเป็นปรปักษ์
ขณะเดียวกัน อิหร่าน ดูเหมือนจะยกระดับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ทำข้อตกลงกับอิรักและปากีสถานเพื่อส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาค ตามรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ พร้อมระบุประเทศอื่นๆก็อยู่ระหว่างสำรวจความเป็นไปได้ในข้อตกลงคล้ายๆกัน ในความเคลื่อนไหวที่อาจทำให้เตหะรานสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือในฮอร์มุซ ได้อย่างถาวร
รัฐบาลทรัมป์เปิดเผยในวันอังคาร(12พ.ค.) ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯและจีนเห็นพ้องกันเมื่อเดือนที่แล้ว ไม่มีประเทศใดที่ควรเก็บค่าธรรมเนียมกับการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในความพยายามฉายให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในประเด็นนี้ ก่อนหน้าการประชุมซัมมิต
จีน ซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์กับอิหร่านและยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่าน ไม่ได้โต้แย้งคำกล่าวอ้างดังกล่าว
ทรัมป์ มีกำหนดหยิบยกประเด็นสงครามหารือกับ สี ในสัปดาห์นี้ และถูกคาดหมายว่าจะพยายามยุยง จีน ให้โน้วน้าว อิหร่าน ทำข้อตกลงหนึ่งๆกับวอชิงตัน เพื่อยุติความขัดแย้ง
ข้อเรียกร้องต่างๆของสหรัฐฯ รวมไปถึงการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านตอบกลับด้วยข้อเรียกร้องของตนเอง ในนั้นรวมถึงเงินชดเชยค่าเสียหายจากสงคราม ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านโดยสหรัฐฯ และหยุดสงครามในทุกแนวหน้า ในนั้นรวมถึงเลบานอน ดินแดนที่อิสราเอล พันธมิตรของอเมริกา กำลังสู้รบกับนักรบฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอนี้ของอิหร่าน เรียกมันว่า "ขยะ" ในวันจันทร์(11พ.ค.)
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลินคอล์น อยู่ในทะเลอาหรับ เพื่อบังคับใช้มาตรการปิดล้อมของอเมริกา โดยได้ทำการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของเรือพาณิชย์ไปแล้ว 65 ลำและก่อความเสียหายแก่เรืออื่นๆ 4 ลำ
เพนตากอนให้ตัวเลขต้นทุนการทำสงครามจนถึงตอนนี้ อยู่ที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากการประเมินหนสุดท้ายเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ว 4,000 ล้านดอลลาร์ โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งบอกับสภาคองเกรส ว่าต้นทุนใหม่นั้น รวมไปถึงต้นทุนการซ่อมแซมและจัดหายุทโธปกรณ์มาทดแทน เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ
อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนหลายสำนัก เชื่อว่าต้นทุนของสหรัฐฯในการทำศึกสงครามกับอิหร่าน สูงกว่าที่กล่าวอ้างมาก และอาจ พุ่งเหนือ 77,000 ล้านดอลลาร์(ราว 2.5 ล้านล้านบาท) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้การสู้รบเพิ่งผ่านไปเพียง 71 วัน
สื่อมวลชนเหล่านี้ อ้างอิงข้อมูลจาก Iran War Cost Tracker เป็นเว็บไซต์ทำหน้าที่เป็น “เครื่องมือติดตามต้นทุนสงครามอิหร่านแบบสด (Live War Cost Tracker) คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงบุคลากรสหรัฐฯ การประจำการทางทะเลและความจำเป็นด้านการปฏิบัติการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการโจมตีอิหร่าน
นอกจากนี้แล้ว สงครามยังผลักให้ราคาเบนซินพุ่งขึ้นทั่วสหัฐฯ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนเมษายน ผลก็คือทำให้งินเฟ้อพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี เมื่อเทียบเป็นรายปี
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ อ้างเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าอิหร่านได้ขยายคำจำกัดความของช่องแคบฮอร์มุซให้เป็น “พื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่” ที่กว้างกว่าที่เคยเป็นอยู่ประมาณ 10 เท่า
"ในอดีต ช่องแคบฮอร์มุซถูกกำหนดเป็นพื้นที่จำกัดรอบเกาะต่างๆ เช่น ฮอร์มุซ และเฮงกัม แต่วันนี้มุมมองนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันช่องแคบฮอร์มุซถูกกำหนดให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ที่ทอดยาวจากเมืองจาสก์ทางตะวันออก ไปจนถึงเกาะซีรีทางตะวันตก โดยอธิบายว่ามันกลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่" เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุ
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเจนซี)