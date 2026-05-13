ฮือฮา! เพนตากอนฉีกกฎเปิดพิกัด “เรือดำนิวเคลียร์สหรัฐฯ” หลังทรัมป์ปฎิเสธข้อเสนออิหร่าน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - เพนตากอนวันจันทร์(11 พ.ค) เปิดเผยพิกัดที่อยู่เรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น้อยครั้งจะเกิดหลังผู้นำสหรัฐฯปัดข้อเสนอสันติภาพจากเตหะราน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(11 พ.ค) เรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯชั้นโอไฮโอที่มาพร้อมมิสไซล์ Trident II ที่มีพิสัยทำการไกล 4,500 ไมล์หรือเป็นระยะทางจากกรุงวอชิงตัน ดีซี ของสหรัฐฯไปยังกรุงมอสโก รัสเซีย ล่าสุดวันอาทิตย์(10) เดินทางมาถึงยิบรอลตาร์ ดินแดนอาณานิคมอังกฤษทางใต้ของสเปน กองเรือสหรัฐฯที่ 6 กล่าวผ่านแถลงการณ์วันจันทร์(11)
“การเข้าจอดเทียบท่าเพื่อแสดงศักยภาพของสหรัฐฯ ความยืดหยุ่น และพันธะผูกพันต่อเนื่องกับบรรดาชาติพันธมิตรนาโต” รายงานจากแถลงการณ์ของกองเรือสหรัฐฯ
และเสริมว่า “เรือดำน้ำสหรัฐชั้นโอไฮโอติดขีปนาวุธนั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถตรวจจับการยิงได้สำหรับการยิงขีปนาวุธเรือดำน้ำที่ถือเป็นหนึ่งใน 3 ขาของนิวเคลียร์สหรัฐฯ (US nuclear triad) ที่มีโอกาสรอดมากที่สุด”
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า แต่อย่างไรก็ตามเพนตากอนไม่ได้เปิดเผยชื่อของเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯที่เข้ามาจอดเทียบท่ายิบรอลตาร์ แต่เป็นน้อยครั้งที่จะมีแถลงการณ์เปิดเผยพิกัดต่อสาธารณะจากการที่พิกัดเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯนั้นจะถือเป็นความลับชั้นสุดยอด
แต่ทว่าสื่อ Army Recognition ด้านการทหารเปิดเผยว่า เรือดำน้ำที่เข้าจอดเทียบท่ายิบรอลตาคือ USS Alaska ที่มาพร้อมมิสไซล์ Trident II จำนวน 20 ลูก และมิสไซล์ D5 ถูกออกแบบให้ล่องหนมากกว่าแสดงตัวต่อสาธารณะในจุดผ่านทางทะเลที่สำคัญ
สื่อการทหารสหรัฐฯชี้ว่า การแวะจอดที่ยิบรอลตาร์ถือเป็นครั้งที่ 3 ของเรือดำน้ำสหรัฐฯชั้นโอไฮโอที่แวะจอดที่ยิบรอลตาร์ในรอบ 25 ปี
ซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และติดหัวรบนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอประจำการอยู่ราว 14 ลำ
เรือดำน้ำ USS Alaska หนัก 18,750 ตันและมีความยาว 170.7 เมตร ถูกจับภาพไว้ได้ขณะเข้าสู่ช่องแคบยิบรอลตาร์ก่อนเข้ามาขอดเทียบท่าในฐานทัพเรือ South Mole ภายในเขตพิเศษ 200 เมตรที่เริ่มสั่งการใช้งานทันทีหลังการมาถึง
เกิดในช่วงเวลาในวันเดียวกัน(11)ที่ผู้นำอเมริกันเปิดเผยกับนักข่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านนั้นเวลานี้อยู่ในขั้นต้องช่วยชีวิตต่อท่อออกซิเจนพร้อมกับกล่าวถึงสภาพของข้อตกลงหยุดยิงว่า อ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อ
โชซุนเดลีของเกาหลีใต้รายงานว่า เพนตากอนส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ไปยิบรอลตาเพื่อกดดันอิหร่าน ยิบรอลตาร์เป็นดินแดนของอังกฤษตั้งอยู่ทางใต้ของสเปน
สเปนที่มักแสดงท่าทีเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้นำสหรัฐฯเกี่ยวกับความขัดแย้งอิหร่าน และก่อนหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศสเปนได้ออกมาเรียกร้องให้ยุโรปจัดตั้งกองทัพของตัวเองเพื่อเป็นอิสระทางการป้องกันประเทศจากอเมริกา
โชซุนเดลีรายงานว่า วอลสตรีทเจอร์นัลชี้ว่า สัปดาห์นี้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดเดินทางไปเยือนจีนเพื่อประชุมซัมมิตร่วมกับผู้นำจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
วอลสตรีทเจอร์นัลชี้ว่า จีนยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่าน และช่วงเวลาของการประกาศ(พิกัดเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐฯ)นั้นสมควรน่าจะต้องจดบันทึกไว้