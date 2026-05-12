นายกเทศมนตรีในพื้นที่ลอสแอนเจลิส เตรียมรับสารภาพเป็นกระบอกเสียงให้จีน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ (11 พ.ค.) ว่า นายกเทศมนตรีเมืองอาร์คาเดีย รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นแถบชานเมืองที่มีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอาศัยอยู่หนาแน่นของลอสแอนเจลิส ได้ตกลงที่จะรับสารภาพในคดีอาญาของรัฐบาลกลางในข้อหาเป็นตัวแทนต่างชาติของจีน ทำการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อในนามของปักกิ่ง
ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคดีถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ไอรีน หวัง วัย 58 ปี ได้ลาออกจากสภาเมืองอาร์คาเดีย พร้อมกับตำแหน่งนายกเทศมนตรีที่เธอรับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในฐานะสมาชิกหมุนเวียน ตามรายงานจากสำนักงานผู้จัดการเมือง
เธอปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางเป็นเวลาสั้นๆ ผู้พิพากษาได้สั่งให้ทนายความตกลงวันนัดพิจารณาคดีในอนาคต ซึ่งหวังจะยื่นคำรับสารภาพอย่างเป็นทางการ มีการกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การพิจารณาคดีเมื่อวันจันทร์ดำเนินการผ่านล่ามภาษาจีนกลาง
ในข้อตกลงรับสารภาพ 19 หน้าที่ยื่นเมื่อวันที่ 1 เมษายน และเปิดเผยพร้อมกับเอกสารฟ้องร้องในวันจันทร์ หวังตกลงที่จะรับสารภาพในข้อหาเดียวที่เป็นความผิดร้ายแรง คือการทำหน้าที่เป็นตัวแทนต่างชาติของรัฐบาลจีนโดยไม่แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ทราบล่วงหน้า ข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง
“บุคคลในประเทศของเราที่ทำตามคำสั่งของรัฐบาลต่างชาติอย่างลับๆ นั้นบ่อนทำลายประชาธิปไตยของเรา” บิล เอสเซย์ลี อัยการสหรัฐฯ กล่าว
ในข้อตกลงรับสารภาพ นางหวังยอมรับว่าได้เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อจีน “ตามคำสั่งและการควบคุม” ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนตั้งแต่ปลายปี 2020 ถึงปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่เธอได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสภาเมืองอาร์คาเดียเป็นเวลาสี่ปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอช่วยบริหารเว็บไซต์ชื่อ "ศูนย์ข่าวสหรัฐฯ" ซึ่งอ้างว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือสำหรับชุมชนชาวจีนในท้องถิ่น แต่แท้จริงแล้วเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลปักกิ่ง ตามข้อตกลงการรับสารภาพ
ตามเอกสารที่ยื่นฟ้อง หวังได้รับและปฏิบัติตามคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนให้โพสต์เนื้อหาที่สนับสนุนจีนบนเว็บไซต์ รวมถึงบทความที่โต้แย้งรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำต่อชาวอุยกูร์ในเขตปกครองซินเจียงของจีน
เมื่อได้รับข้อความชมเชยจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่รับทราบถึงงานของเธอ หวังตอบกลับว่า "ขอบคุณค่ะท่านผู้นำ" จากข้อมูลในเอกสารข้อตกลงการรับสารภาพของเธอ
ตามเอกสาร หวังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานชื่อ เหยาหนิง "ไมค์" ซุน ซึ่งเธอเคยอธิบายต่อสาธารณะว่าเป็นคู่หมั้นของเธอ และเคยมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงสั้นๆ
ซุน วัย 65 ปี ถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากรับสารภาพในเดือนตุลาคม 2025 ในข้อหาเป็นตัวแทนผิดกฎหมายของรัฐบาลต่างประเทศ
อัยการกล่าวหาว่า ในบรรดาผู้ติดต่อของหวังกับรัฐบาลปักกิ่งนั้น มีบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชื่อ จอห์น เฉิน ซึ่งตามเอกสารของศาลระบุว่าเป็นสมาชิกระดับสูงของหน่วยข่าวกรองจีนที่เคยได้เข้าพบประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ด้วยตนเอง
เฉินถูกตัดสินจำคุก 20 เดือนในเดือนพฤศจิกายน 2024 จากการรับสารภาพในลักษณะเดียวกัน
แถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยทนายความของหวังระบุว่า เธอ "ขออภัยและเสียใจต่อความผิดพลาดที่เธอได้กระทำในชีวิตส่วนตัว"
ที่มา รอยเตอร์