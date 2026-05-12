เอกสารของเอปสตีน 3.5 ล้านหน้า ถูกจัดแสดงในนิทรรศการที่นิวยอร์ก

กลุ่มสนับสนุนความโปร่งใสของสหรัฐฯ ได้เปิดนิทรรศการชั่วคราวในนิวยอร์ก โดยจัดแสดงเอกสารเพียงเรื่องเดียวนั่นคือ เอกสารทั้งหมดที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยออกมา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3.5 ล้านหน้า เกี่ยวกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน นักการเงินและผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมทางเพศ
ห้องสมุดแห่งนี้ ซึ่งตั้งชื่อว่า "ห้องอ่านหนังสืออนุสรณ์ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ และเจฟฟรีย์ เอปสตีน" ซึ่งได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เปิดเผยภายใต้กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสของเอกสารเอปสตีนจำนวน 3,437 เล่ม โดยมีหมายเลขกำกับและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนชั้นวาง
"ความจริงนั้นยากที่จะปฏิเสธเมื่อมันถูกพิมพ์และรวบรวมไว้ให้คุณเห็น" ข้อความบนเว็บไซต์ของสถาบันข้อเท็จจริงหลัก (Institute of Primary Facts) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในวอชิงตันที่อยู่เบื้องหลังการจัดแสดงระบุไว้
ผู้ที่สนใจชมเอกสารที่ห้องสมุดในไทรเบกา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผิดพลาดของกระทรวงยุติธรรมที่ไม่ปกปิดชื่อของเหยื่อบางรายที่ปรากฏในเอกสาร ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมเอกสาร ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่ม เช่น นักข่าวและทนายความ
นอกจากนี้ นิทรรศการชั่วคราวนี้ยังจัดแสดงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และเอปสตีน ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวโดยรัฐบาลกลางในปี 2019 ขณะรอการพิจารณาคดีในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานหลายทศวรรษ ก่อนที่จะแตกหักกันในปี 2004 จากข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ หลังจากนั้นทรัมป์ก็ประณามอดีตพันธมิตรของเขา เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังจากที่ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า "แฟ้มเอปสตีน" หลายครั้ง
"เราเป็นองค์กรที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้แก่สาธารณชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่และประสบการณ์จริงอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจการทุจริตในสหรัฐอเมริกา และอันตรายต่อประชาธิปไตย" เดวิด การ์เร็ตต์ หนึ่งในผู้สร้างโครงการนี้กล่าวกับเอเอฟพี
การ์เร็ตต์กล่าวว่าเขาเชื่อว่า "จำเป็นต้องมีการประท้วงจากสาธารณชนอย่างแท้จริง" เกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลทรัมป์จัดการกับการเปิดเผยเอกสาร โดยหลายคนกล่าวหาเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมว่าปกปิดความสัมพันธ์ของทรัมป์กับเอปสตีน
"และสิ่งที่เราพยายามทำที่นี่คือการสร้าง หรือช่วยสร้างเสียงประท้วงจากสาธารณชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบอย่างแท้จริง" เขากล่าวเสริม
นิทรรศการเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม
ที่มา เอเอฟพี