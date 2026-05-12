อียูออกมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิว

รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเห็นชอบเมื่อวันจันทร์ (11 พ.ค.) ออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอล เนื่องจากการใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในฮังการีได้ยุติการปิดกั้นมานานหลายเดือน
“ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวออกจากภาวะชะงักงันไปสู่การดำเนินการ พวกลัทธิสุดโต่งและความรุนแรงย่อมได้รับผลที่ตามมา” คายา คัลลาส นักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปกล่าว
ฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่า สหภาพยุโรป “กำลังคว่ำบาตรองค์กรหลักของอิสราเอลที่สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานอย่างสุดโต่งและใช้ความรุนแรงในเขตเวสต์แบงก์ รวมถึงผู้นำของพวกเขาด้วย”
“การกระทำที่ร้ายแรงและยอมรับไม่ได้เหล่านี้ต้องยุติลงโดยไม่ชักช้า” เขากล่าวในโซเชียลมีเดีย
การเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลยึดครองนั้น ถูกระงับไว้โดยอดีตนายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน ของฮังการี แต่การที่ผู้นำชาตินิยมรายนี้ที่เป็นพันธมิตรของอิสราเอล พ่ายแพ้ให้กับ ปีเตอร์ มาจาร์ ดูเหมือนจะปูทางให้ยกเลิกสิทธิ์วีโต้ได้แล้ว
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปกล่าวว่าจะมีผู้ตั้งถิ่นฐานหรือองค์กรผู้ตั้งถิ่นฐาน 7 แห่งถูกขึ้นบัญชีดำ สหภาพยุโรปยังตกลงที่จะคว่ำบาตรตัวแทนจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์ด้วย
อิสราเอลประณามมาตรการคว่ำบาตรใหม่นี้ โดยทางสำนักงานของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ระบุในบัญชี X อย่างเป็นทางการว่า "ในขณะที่อิสราเอลและสหรัฐฯ กำลัง 'ทำเรื่องสกปรกให้ยุโรป' โดยการต่อสู้เพื่ออารยธรรมกับพวกคลั่งศาสนาในอิหร่านและที่อื่นๆ สหภาพยุโรปกลับเผยให้เห็นความล้มเหลวทางศีลธรรมของตนเอง โดยการสร้างความสมดุลที่ผิดพลาดระหว่างพลเมืองอิสราเอลและผู้ก่อการร้ายฮามาส"
อิตามาร์ เบน กวิร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ ที่เป็นฝ่ายขวาจัดของอิสราเอล ประณามสหภาพยุโรปว่าเป็น "ต่อต้านยิว" โดยกล่าวว่าสหภาพยุโรป "พยายามมัดมือผู้ที่ปกป้องตนเอง"
“สหภาพยุโรปเลือกที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อพลเมืองและหน่วยงานของอิสราเอลอย่างไม่เป็นธรรมและมีแรงจูงใจทางการเมือง โดยอ้างเหตุผลจากมุมมองทางการเมืองของพวกเขาโดยไม่มีมูลความจริง” รัฐมนตรีต่างประเทศ กิเดียน ซาอาร์ โพสต์ข้อความบน X
เขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองเผชิญกับความรุนแรงเกือบทุกวัน จากทหารอิสราเอลและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอล นับตั้งแต่เริ่มสงครามกาซาในเดือนตุลาคม 2023
เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์และสหประชาชาติกล่าวว่า มีการโจมตีที่ร้ายแรงในเขตเวสต์แบงก์โดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เริ่มสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการคว่ำบาตรต่อผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอล แต่ยังไม่มีฉันทามติในหมู่รัฐสมาชิกที่จะดำเนินการเพิ่มเติมต่ออิสราเอล เช่น การจำกัดความสัมพันธ์ทางการค้า
รัฐมนตรีต่างประเทศที่ประชุมกันในบรัสเซลส์ได้หารือเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ห้ามผลิตภัณฑ์จากนิคมอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์
อันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลี กล่าวว่า คณะผู้บริหารของสหภาพยุโรปจะเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากนั้นสหภาพยุโรปจะพิจารณาว่าได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกเพียงพอหรือไม่
“นี่เป็นประเด็นที่ได้มีการหารือกัน แต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ จนกว่าจะมีข้อเสนอออกมา” เขากล่าว
ไม่รวมเยรูซาเลมตะวันออก มีชาวอิสราเอลมากกว่า 500,000 คนอาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์ประมาณสามล้านคน
ในปี 2025 การขยายตัวของพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเป็นปีที่สหประชาชาติเริ่มรวบรวมข้อมูล ตามรายงานของสหประชาชาติ
ที่มา เอเอฟพี