อิสราเอลตั้ง 'ศาลทหาร' ไต่สวนกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์นับร้อยที่ร่วมก่อเหตุโจมตี 7 ต.ค.

รัฐสภาอิสราเอลได้ผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลทหารเพื่อพิจารณาคดีกลุ่มชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่เข้าร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติชี้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจของชาติ
การโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งนำโดยนักรบหน่วย "นุคบา" (Nukhba) จากกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์ถือเป็นการโจมตีภายในวันเดียวที่ร้ายแรงที่สุดเท่าเคยเกิดขึ้นกับอิสราเอล โดยมีผู้เสียชีวิตไปราวๆ 1,200 คน และยังถือเป็นการโจมตีชาวยิวที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (Holocaust)
อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีฉนวนกาซา ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 72,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และทำให้ดินแดนกาซาส่วนใหญ่พังพินาศ
อิสราเอลยังคงควบคุมตัวนักรบปาเลสไตน์ประมาณ 200-300 คนที่ถูกจับในอิสราเอลระหว่างการโจมตี ซึ่งคนเหล่านี้ยังไม่ถูกตั้งข้อหา ส่วนจำนวนที่แน่นอนนั้นก็ถือเป็นข้อมูลลับ
ศาลทหารพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีคณะผู้พิพากษา 3 คนในนครเยรูซาเลมเป็นประธาน อาจพิจารณาคดีบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกจับกุมในกาซาภายหลัง และต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการโจมตี หรือกักขังหรือทำร้ายตัวประกันชาวอิสราเอล
กฎหมายใหม่นี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากสภามากถึง 93 จากทั้งหมด 120 เสียง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพทางการเมืองของอิสราเอลอย่างที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก
กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกข้ามพรมแดนฉนวนกาซาและก่อความวุ่นวายในหมู่บ้านทางตอนใต้ของอิสราเอล ฐานทัพ ถนน และงานเทศดนตรี โดยนอกจากการสังหารผู้คนแล้ว พวกเขายังได้จับตัวประกัน 251 คนทั้งอิสราเอลและต่างชาติกลับไปยังกาซาด้วย
ร่างกฎหมายฉบับนี้จัดทำโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติจากทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำความผิดทุกคนถูกนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายอาญาของอิสราเอล สำหรับสิ่งที่กฎหมายระบุว่าเป็นอาชญากรรมต่อชาวอิสราเอล อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงคราม
การพิจารณาคดีจะเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการพิจารณาคดีสำคัญๆ จะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ และแม้ว่าจำเลยจะได้เข้าร่วมการพิจารณาด้วยตนเองเฉพาะในคดีสำคัญๆ ส่วนผ่านทางวิดีโอสำหรับคดีอื่นๆ แต่ผู้เสียหายที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเองได้
ประมวลกฎหมายอาญาอิสราเอลกำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับบางข้อหาที่กลุ่มติดอาวุธอาจต้องเผชิญ ซึ่งหากศาลตัดสินประหารชีวิต ผู้ถูกกล่าวหาจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยอัตโนมัติ ตามกฎหมายฉบับใหม่
กฎหมายอีกฉบับที่อิสราเอลผ่านเมื่อเดือน มี.ค. ซึ่งกำหนดโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเป็นโทษเริ่มต้นสำหรับชาวปาเลสไตน์ที่ถูกศาลทหารตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในและต่างประเทศ และคาดว่าจะถูกศาลฎีกาเพิกถอน
ที่มา: รอยเตอร์