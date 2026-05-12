สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัท-บุคคล ฐานมีส่วนในการจัดส่งน้ำมันอิหร่านไปยัง 'จีน'

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล 3 คน และบริษัท 9 แห่ง ซึ่งรวมถึง 4 แห่งในฮ่องกงและ 4 แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฐานให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีน
มาตรการล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากที่มีประกาศคว่ำบาตรเมื่อวันศุกร์ (8) ต่อบุคคลและบริษัทที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการซื้ออาวุธและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตโดรนและขีปนาวุธ
คำประกาศนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีกำหนดเดินทางเยือนปักกิ่งเพื่อพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งคาดว่าเขาจะกดดันผู้นำจีนให้ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่าน และเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) พุ่งเป้าไปที่บุคคลและนิติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือแก่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ในการขายและขนส่งน้ำมันอิหร่านไปยังจีนผ่านทางบริษัทเปลือกหลายแห่ง
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาล ทรัมป์ จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อตัดแหล่งเงินทุนของรัฐบาลและกองทัพอิหร่านที่ใช้พัฒนาอาวุธ โครงการนิวเคลียร์ หรือสนับสนุนกลุ่มตัวแทนในภูมิภาค
“กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะยังคงตัดขาดระบอบอิหร่านจากเครือข่ายทางการเงินที่ใช้ในการก่อการร้าย และบั่นทอนเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก” เบสเซนต์ กล่าว
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังประกาศรางวัลสูงสุด 15 ล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การขัดขวางกลไกทางการเงินของ IRGC ซึ่งสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย รวมไปถึงหน่วยงานสาขาต่างๆ ของ IRGC ด้วย
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า IRGC อาศัยบริษัทเปลือกนอกในการจัดการและรับชำระเงินสำหรับการจัดสรรน้ำมันจากอิหร่าน คำสั่งคว่ำบาตรในวันจันทร์ (11) เป็นการต่อยอดจากมาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้ในเดือน ก.ค. ปี 2025 กับบริษัท Golden Globe ในตุรกี ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชี้ว่าดูแลการขายน้ำมันของ IRGC มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี
บุคคลทั้งสามที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรนั้นทำงานให้กับสำนักงานใหญ่ด้านน้ำมัน ชาฮิด ปูร์จาฟารี ของ IRGC โดยทำหน้าที่ประสานงานการชำระเงินผ่านบริษัท Golden Globe
บริษัทที่ตกเป็นเป้าหมาย ได้แก่:
- บริษัท Hong Kong Blue Ocean Ltd และ Hong Kong Sanmu Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ทั้งสองเป็นบริษัทบังหน้าสำหรับจัดการขายและขนส่งน้ำมันอิหร่าน
- บริษัท Ocean Allianz Shipping LLC ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ และบริษัท Atic Energy FZE ซึ่งตั้งอยู่ในชาร์จาห์ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำมันอิหร่านบนเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตร 5 ลำในปี 2025
- บริษัท Zeus Logistics Group ซึ่งตั้งอยู่ในโอมาน ซึ่งจัดหาเรือเพื่อขนส่งน้ำมันอิหร่าน
- บริษัท Jiandi HK Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งลงนามข้อตกลงกับ IRGC เพื่อซื้อน้ำมันอิหร่านมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์
- บริษัท Max Honor International Trade Co Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งซื้อน้ำมันอิหร่านหลายล้านบาร์เรลจาก IRGC ในปี 2025
- บริษัท Blanca Goods Wholesaler LLC ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ
- บริษัท Universal Fortune Trading LLC ในดูไบ ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าถูกใช้เป็นบริษัทบังหน้าโดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC) ด้วย
ที่มา: รอยเตอร์