ดับมโนทรัมป์! รักษาการ ปธน.ลั่น 'เวเนซุเอลา' ไม่ต้องการเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐฯ

เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวเมื่อวันจันทร์ (11 พ.ค.) ว่า เวเนซุเอลา "ไม่เคย" คิดที่จะเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐอเมริกาตามที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เสนอแนะ ภายหลังจากการบุกจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร โดยกองกำลังอเมริกัน
"เรื่องนั้นไม่เคยถูกพิจารณาเลย เพราะหากมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวเวเนซุเอลาทั้งชายและหญิงมี นั่นก็คือเรารักกระบวนการเรียกร้องเอกราชของเรา เรารักวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งเอกราชของเรา" โรดริเกซ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ขณะออกจากห้องพิจารณาคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮก
นับตั้งแต่สหรัฐฯ จับกุม มาดูโร ได้เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ทรัมป์ ได้โอ้อวดว่าตนเองควบคุมประเทศในแถบแคริบเบียนที่ร่ำรวยน้ำมันแห่งนี้ได้แล้ว และมีรายงานว่าเมื่อวันจันทร์(11) ว่าเขาได้บอกกับฟ็อกซ์นิวส์ว่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะทำให้เวเนซุเอลาเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐฯ
ในการโพสต์ Truth Social เมื่อเดือน มี.ค. ผู้นำสหรัฐฯ เขียนว่า "ช่วงนี้มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเวเนซุเอลา! ผมสงสัยว่าเวทมนตร์นี้คืออะไรกันแน่? การเป็นรัฐ #51 ใครสนใจบ้าง?"
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นรัฐของสหรัฐฯ โรดริเกซ ยืนยันว่า รัฐบาลของเธอกำลังดำเนินการ "วาระความร่วมมือทางการทูต" กับสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งต่อจาก มาดูโร ผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจมายาวนาน โรดริเกซ ได้นำพาความสัมพันธ์กับวอชิงตันให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ,ง ทรัมป์ เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งสำรองเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่ของประเทศ
ทรัมป์ ได้ยกย่อง โรดริเกซ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังจากที่เธอดำเนินการปฏิรูปเปิดภาคการทำเหมืองและน้ำมันของเวเนซุเอลาให้แก่บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา
โรดริเกซ ยังได้ผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมที่นำไปสู่การปล่อยตัวนักโทษการเมืองหลายร้อยคน แม้ว่าจะมีนักโทษประมาณ 500 คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ก็ตาม
เธอเดินทางไปที่กรุวเฮกเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีที่ศาลสูงสุดของสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานหลายศตวรรษกับกายอานาเรื่องแหล่งน้ำมันอันอุดมสมบูรณ์ นับเป็นการเดินทางออกนอกแคริบเบียนครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง
ในเดือน มี.ค. วอชิงตันและการากัสได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตที่ถูกตัดขาดโดย มาดูโร เมื่อ 7 ปีก่อน
ฝ่ายค้านของเวเนซุเอลายังคงเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่
ที่มา: เอเอฟพี