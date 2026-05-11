'เนทันยาฮู' กร้าว! สงครามกับอิหร่านจบไม่ได้ ตราบใดยังไม่กำจัด 'คลังยูเรเนียม' เตหะราน

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวกับสถานีโทรทัศน์อเมริกันเมื่อวันอาทิตย์ (10 พ.ค.) ว่า คลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะต้องถูก "นำออกไป" ก่อน จึงจะถือว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านสิ้นสุดลงได้
"มันยังไม่จบ เพราะยังมีวัสดุนิวเคลียร์—ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ—ที่ต้องนำออกจากอิหร่าน ยังมีโรงงานเสริมสมรรถนะที่ต้องรื้อถอน" เนทันยาฮู กล่าวในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ (10) ในรายการ "60 Minutes" ของ CBS News
เมื่อถูกถามว่าจะนำออกมาได้อย่างไร นายกฯ อิสราเอลก็ตอบว่า “คุณเข้าไปแล้วก็เอาออกมา”
เนทันยาฮู กล่าวด้วยว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ก็มีจุดยืนคล้ายกันกับเขา
“ผมจะไม่พูดถึงวิธีการทางทหาร แต่ประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้กล่าวกับผมว่า ‘ผมอยากเข้าไปข้างในนั้น’”
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของ เนทันยาฮู นั้นขัดแย้งกับจุดยืนสาธารณะของ ทรัมป์
ประธานาธิบดีทรัมป์ วัย 79 ปี จากพรรครีพับลิกัน กำลังเผชิญแรงกดดันภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ยุติสงครามกับอิหร่าน และเขายืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานถูกควบคุมไว้ได้แล้ว
ในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ (10) ทรัมป์ กล่าวว่าอิหร่าน "พ่ายแพ้ทางทหารแล้ว" และเขายืนยันว่ายูเรเนียมสามารถถูกนำออกมาได้ "เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการ"
"เราจะได้มันมาในสักวันหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการ เราจะเฝ้าติดตามมัน" ทรัมป์ กล่าวกับ ชาริล แอตคิสสัน นักข่าวโทรทัศน์อิสระ
"ถ้าใครเข้าใกล้บริเวณนั้น เราจะรู้ และเราจะระเบิดพวกมันทิ้ง"
เมื่อถูกถามโดย CBS ว่า จะกำจัดคลังยูเรเนียมออกจากอิหร่านได้อย่างไร เนทันยาฮู กล่าวว่าเขาต้องการทำข้อตกลงมากกว่า
"ผมคิดว่ามันทำได้ด้วยวิธีการทางกายภาพ นั่นไม่ใช่ปัญหา ถ้าคุณมีข้อตกลง และคุณเข้าไปเอาออกมา ทำไมจะไม่ทำล่ะ นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุด"
เมื่อถูกถามว่ามีทางเลือกทางทหารในการยึดยูเรเนียมที่ซ่อนอยู่หรือไม่ เนทันยาฮู กล่าวว่าเขาจะไม่พูดถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวหรือกำหนดเวลาที่แน่นอน
อิสราเอลยังคงเป็นพันธมิตรที่ภักดีของสหรัฐฯ แต่ เนทันยาฮู กล่าวว่าเขาได้บอกกับ ทรัมป์ แล้วว่า เขาต้องการให้เงินภาษีของสหรัฐฯ ที่ใช้สนับสนุนอิสราเอลปีละ 3,800 ล้านดอลลาร์ลดลงเหลือ "ศูนย์" และควรทำโดยเร็วที่สุด
"ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องค่อยๆ ลดการสนับสนุนทางทหารที่เหลืออยู่" เขากล่าวเสริม "มาเริ่มกันตอนนี้ และทำไปเรื่อยๆ ในอีกสิบปีข้างหน้า"
นอกจากปัญหาเรื่องคลังยูเรเนียมอิหร่านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว เนทันยาฮู ย้ำว่ายังมีเป้าหมายสงครามอื่นๆ อีกหลายประการที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ
"ยังมีกลุ่มตัวแทนที่อิหร่านให้การสนับสนุนอยู่ และขีปนาวุธที่พวกเขายังต้องการผลิตต่อไป แม้ว่าเราจะทำลายมันไปได้มากแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ และยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก"
เนทันยาฮูยังยอมรับว่า เขาทราบดีว่าปักกิ่งกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่าน
"จีนให้การสนับสนุนอิหร่านในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะส่วนประกอบในการผลิตขีปนาวุธ" ผู้นำอิสราเอลกล่าว "แต่ผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้"
เนทันยาฮู ยังชี้ว่า การล่มสลายของระบอบอิหร่านอาจหมายถึง "จุดจบของฮิซบอลเลาะห์" เช่นเดียวกับพวกฮามาสและฮูตี "เพราะโครงสร้างเครือข่ายผู้ก่อการร้ายที่อิหร่านสร้างขึ้นจะพังทลายลงหากระบอบการปกครองในอิหร่านล่มสลาย"
อย่างไรก็ตาม เขายังคงปฏิเสธที่จะทำนายถึงการล่มสลายของระบอบอิหร่านอย่างชัดเจน
"มันเป็นไปได้ไหม? ได้ แต่มีอะไรรับประกันแน่นอนแลแล้วหรือไม่? ยัง"
ที่มา: เอเอฟพี