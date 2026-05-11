สื่อนอกเกาะติดปล่อยตัว 'ทักษิณ' คนเสื้อแดงแห่ต้อนรับแน่น จับตานายใหญ่วางมือหรือหวนคืนการเมือง

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนกำหนดในวันจันทร์ (11 พ.ค.) ซึ่งทำให้เป็นที่จับตามองกันว่า มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลรายนี้จะหวนกลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้งหรือไม่
ทักษิณในวัย 76 ปี รับโทษจำคุก 8 เดือนจากโทษจำคุก 1 ปี ในข้อหาทุจริต และจะต้องสวมอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ตลอดช่วงเวลาคุมประพฤติ 4 เดือน
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานภาพทักษิณเดินออกจากเรือนจำคลองเปรม กรุงเทพฯ ด้วยทรงผมสั้นเกรียนและสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เขาโอบกอดสมาชิกในครอบครัว รวมถึง แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็ก ซึ่งถูกศาลได้ปลดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือน ส.ค. ปีที่แล้ว 10 วันก่อนที่เขาจะถูกคุมขัง
ผู้สนับสนุนหลายร้อยคนสวมเสื้อสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมารวมตัวกัน บางคนตะโกนว่า "เรารักทักษิณ"
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขารู้สึกอย่างไร ทักษิณยกมือขึ้นเหนือศีรษะและกล่าวว่าเขารู้สึก "โล่งใจ"
"ผมไปจำศีล ผมจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้" เขากล่าว
ผู้สนับสนุนวัย 70 ปี คนหนึ่งซึ่งลาหยุดงานหนึ่งวันในฐานะแม่ครัวร้านอาหารเพื่อต้อนรับอดีตนายกฯ กล่าวว่า "ท่านทักษิณอาจจะหายไปสักสองสามเดือน แต่เขาจะไม่ทิ้งการเมือง"
นักวิเคราะห์กล่าวว่า ทักษิณซึ่งจะอยู่ระหว่างการคุมประพฤติจนถึงเดือน ก.ย. ยังมีคดีอาญาอื่น ๆ ที่รอการพิจารณาอยู่ ซึ่งอาจทำให้เขาไม่กล้าออกมาปราศรัยปลุกใจแฟนคลับและเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม
“ผมเก็บตัวเงียบไป 8 เดือน” ทักษิณกล่าวกับผู้สื่อข่าวจากหน้าต่างด้านหลังรถยนต์ของเขาที่จอดอยู่หน้าบ้านในกรุงเทพมหานคร พร้อมเสริมว่าเขารู้สึก “โล่งใจ” หลังได้รับการปล่อยตัว
กลุ่มการเมืองของทักษิณเป็นคู่แข่งสำคัญของชนชั้นนำที่สนับสนุนกองทัพและสถาบันหลักของไทยมานานกว่าสองทศวรรษ ซึ่งมองว่าภาพลักษณ์ประชานิยมของทักษิณเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบสังคมแบบดั้งเดิม
พรรคเพื่อไทยของเขาและพรรคในรูปแบบก่อนหน้านี้เป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยตระกูลชินวัตรได้ผลิตนายกรัฐมนตรีถึง 4 คนและได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนในชนบท
พรรคเพื่อไทยประสบกับผลการเลือกตั้งที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเดือน ก.พ. โดยกลายไปเป็นพรรคอันดับที่ 3 ซึ่งก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของระบอบทักษิณ
อย่างไรก็ตาม การที่พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมในรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษนิยม ก็ได้เปิดโอกาสสำหรับการกลับมาทางการเมืองอีกครั้ง
สำหรับผู้สนับสนุนที่ภักดีอย่างเหนียวแน่น การปล่อยตัวทักษิณ "จะทำให้พรรคเพื่อไทยแข็งแกร่งขึ้นในระยะสั้น เพราะประชาชนจะรู้สึกว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยกลับมาแล้ว" ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความเห็นกับเอเอฟพี
แต่ "ศัตรูเก่าของทักษิณ คือพวกอนุรักษนิยม" จะรวมตัวกันสนับสนุนอนุทิน ผู้ซึ่ง "มีสิ่งที่ทักษิณไม่มี นั่นคือความไว้วางใจจากชนชั้นนำ" อ. วันวิชิต กล่าวเสริม
ฝ่ายที่ต่อต้านทักษิณ "จะรวมตัวกันและจับตาดูการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทักษิณ และดูว่าเขาจะอยู่ห่างจากการเมืองหรือไม่"
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บอกกับรอยเตอร์ว่า การปล่อยตัวทักษิณอาจช่วยฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยที่เคยมีอำนาจมาก่อน
“แต่เขาก็ต้องระมัดระวัง” อ.ฐิติพล กล่าวเสริม “เขาทำอะไรเกินบทบาทไปแล้ว ถ้าเขาอยู่เบื้องหลังก็จะดีกว่า แต่ก็น่าสงสัยว่าเขาจะอยู่เบื้องหลังได้นานแค่ไหน เมื่อพิจารณาจากบุคลิกของเขา”
ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี