คิดว่าจะเอาไหม!ทูตอิหร่านแนะทางออกให้ทรัมป์ เสนอ'จีน-รัสเซีย'ค้ำประกันข้อตกลงสันติภาพ

เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีน ระบุว่าที่ข้อตกลงสันติภาพใดๆระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน จำเป็นต้องได้รับคำรับประกันจากบรรดาชาติมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซีย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทางออกนี้จะไม่เป็นจริงตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เนื่องจากขณะเดียวกันนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอโต้กลับของทางอิหร่าน สำหรับหาทางออกอย่างสันติ
อัลดอลเรซา ราห์มานี ฟาซลี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีน เขียนข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์(10พ.ค.) ระบุว่า "ว่าที่ข้อตกลงใดๆต้องมาพร้อมกับการรับประกันจากบรรดาชาติมหาอำนาจ และต้องผ่านการพุดคุยหารือในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ"
ฟาซลี ให้คำจำกัดความจีนและรัสเซีย ว่าเป็น 2 ชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพล "สืบเนื่องจากสถานะที่จีนมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับอิหร่านและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย พวกเขาสามารถถูกมองในฐานะผู้ค้ำประกันข้อตกลงใดๆ"
อย่างไรก็ตามแนวคิดของ ฟาซลี ดูเหมือนจะจบลงอย่างรวดเร็ว เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันเดียวกันนั้น ปฏิเสธข้อเสนอตอบกลับของอิหร่าน ที่มีต่อข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ กัดเซาะความหวังว่าความขัดแย้งที่ลากยาวมา 10 สัปดาห์จะยุติลงในทันที ในขณะที่สงครามนี้ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางในอิหร่านและเลบานอน ทำการสัญจรทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซเป็นอัมพาต และผลักให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูง
หลายวันหลังจากสหรัฐฯหยิบยกข้อเสนอหนึ่งในความหวังกลับมาเปิดเจรจาอีกรอบ อิหร่านในวันอาทิตย์(10พ.ค.) ส่งหนังสือตอบกลับ มุ่งเน้นยุติสงครามในทุกแนวหน้า โดยเฉพาะในเลบานอน และความปลอดภัยด้านการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่ข้อเสนอของอิหร่าน ทาง ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ปฏิเสธมันในทันที
"ผมไม่ชอบมัน มันไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นทันที 3 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯและอิหร่านล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลง
ข้อเสนอของอิหร่าน รวมไปถึงข้อเรียกร้องเงินชดเชยสำหรับความเสียหายจากสงคราม และเน้นย้ำอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐฯ นอกจากนี้แล้วยังเรียกร้องให้สหรัฐฯยุติการปิดล้อมทางทะเล รับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอีก ยกเลิกมาตการคว่ำบาตรและให้อเมริกาเพิกถอนมาตรการแบนน้ำมันอิหร่าน
สหรัฐฯเสนอให้หยุดสู้รบ ก่อนเริ่มการเจรจาในประเด็นที่มีปัญหาถกเถียงอย่างรุนแรง ในนั้นรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าอิหร่านเสนอเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนของตนเอง และโยกย้ายที่เหลือไปยังประเทศที่ 3
(ที่มา:เมห์นิวส์/รอยเตอร์)