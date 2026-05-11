รมว.กลาโหมลัตเวียลาออก เซ่นเหตุ 'โดรนยูเครน' รุกน่านฟ้าพุ่งชน 'คลังเก็บน้ำมัน'

อันดริส สปรุดส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลัตเวีย ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ (10 พ.ค.) หลังจากโดรนของยูเครน 2 ลำบินมาจากรัสเซียและพุ่งเข้าชนคลังเก็บน้ำมันของลัตเวียเมื่อวันพฤหัสบดี (7)
ก่อนหน้านั้นในวันอาทิตย์ (10) เอวิกา ซิลินา นายกรัฐมนตรีลัตเวีย เรียกร้องให้มีการลาออก โดยกล่าวว่าระบบต่อต้านโดรนไม่ได้ถูกติดตั้งอย่างรวดเร็วเพียงพอ เธอได้แต่งตั้งพันเอก ราวิส เมลนิส แห่งกองทัพลัตเวียเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่แทน
ลัตเวียและลิทัวเนียเรียกร้องให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เพิ่มการป้องกันทางอากาศในภูมิภาคของตน หลังจากที่มีโดรน 2 ลำบินข้ามพรมแดนรัสเซียและระเบิดที่คลังเก็บน้ำมันในลัตเวีย
อันดรี ซิบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน โพสต์ X ในวันอาทิตย์ (10) ว่า โดรนเหล่านั้นเป็นของยูเครน และสาเหตุที่พวกมันบินเข้าไปในลัตเวียเป็นผลมาจาก "สงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียที่จงใจเบี่ยงเบนโดรนของยูเครนจากเป้าหมายในรัสเซีย"
ซีบิฮา กล่าวเมื่อวันศุกร์ (8) ว่า เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์โดรน ยูเครนกำลังพิจารณาส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศเหนือกลุ่มประเทศบอลติก
ที่มา: รอยเตอร์