นั่งไม่ติด!กัมพูชาโวยวายไทย'ใส่ร้าย' โยงหนุ่มจีน'ซุกอาวุธสงคราม'กับBHQ

คดีความมั่นคงโด่งดังคดีหนึ่ง ได้โหมกระพือความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชา หลังเจ้าหน้าที่ไทยกำลังสืบสวนพลเมืองชาวจีนรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าถือพาสปอร์ตกัมพูชา ในความเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตี กระตุ้นให้สื่อมวลชนเขมรตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานระบุตัวตนของผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าว ขณะที่วุฒิสภากัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวเช่นกัน
รายงานข่าวของขแมร์ทูเดย์ ระบุเจ้าหน้าที่ไทยยืนยันเมื่อวันศุกร์(8พ.ค.) ตำรวจในจังหวัดชลบุรี จับกุมชายชาวจีนวัย 31 ปีายหนึ่ง ซึ่งมีข่าวถูกพบถือพาสปอร์ตกัมพูชา จากการตรวจค้นบ้านเช่าของเขา พบอาวุธสงครามและระเบิดจำนวนมาก ในนั้นรวมถึงวัตถุระเบิดซีโฟร์, ระเบิด, ปืนไรเฟิล M4 และอุปกรณ์ทางยุทธวิธี กระตุ้นความกังวลด้านความมั่นคง
ขแมร์ทูเดย์ระบุต่อว่า ทีมสืบสวนกล่าวอ้างว่าผู้ต้องสงสัยอาจเกี่ยวข้องกับหน่วยความมั่นคงหนึ่งที่เชื่อมโยงกับกองบัญชาการองครักษ์พิทักษ์ฮุน เซน "BHQ" และมันอาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนอาวุธข้ามชายแดน โดยมีเจตนาเพื่อลงมือโจมตีภายในดินแดนของไทย เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอ้างหลักฐานทางดิจิทัล ในนั้นรวมถึงการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ที่พาดพิงถึงวัตถุระเบิด และคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการฝึกใช้อาวุธ
อย่างไรก็ตามขแมร์ทูเดย์ รายงานว่ามีคำถามผุดขึ้นมาในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารของผู้ต้องสงสัย พวกนักสังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น จนถึงตอนนี้มีเพียงแค่พาสปอร์ตจีนและบัตรประจำตัวประชาชนไทยเท่านั้น ไม่มีการแสดงหนังสือเดินทางกัมพูชาอย่างชัดเจนในฐานะหลักฐาน ความคลาดเคลื่อนนี้ก่อความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของคำกล่าวอ้างในเบื้องต้นและจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ในการตอบโต้ โฆษกวุฒิสภากัมพูชา ออกถ้อยแถลงอย่างหนักแน่นและชัดเจน ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ว่า "ไม่มีมูลและจัดฉาก" และเตือนต่อสิ่งที่พวกเขาให้คำจำกัดความว่าเป็นความพยายามทำให้คดีนี้เป็นคดีทางการเมือง และเบี่ยงเบนความรับผิดปัญหาความมั่นคงภายในของไทย มายังกัมพูชา
รายงานข่าวของขแมร์ทูเดย์ ระบุว่าเมื่อวันเสาร์(9 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ออกคำสั่งให้สืบสวนในระดับสูงและอย่างครอบคลุม สั่งการให้เจ้าหน้าที่หาตัวบุคคลทุกรายที่เกี่ยวข้อง ขุดรากถอนโคนเครือข่ายใดๆ และหาขอบเขตและเจตนารมณ์ทั้งหมดของปฏิบัติการดังกล่าว เขาเน้นย้ำว่าจะต้องไม่ตัดทุกความเป็นไปได้
ขแมร์ทูเดย์ระบุว่า ด้วยคำกล่าวอ้างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของทั้ง 2 ชาติ คดีนี้เสี่ยงโหมกระพือความสัมพันธ์อันตึงเครียดเพิ่มเติม พวกนักสังเกตการณ์ระดับภูมิภาคกำลังจับตาความคืบหน้าของการสืบสวนอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความเป็นไปได้ว่ามันจะก่อผลกระทบในความสัมพันธ์ทวิภาคีและความมั่นคงในภูมิภาคในวงกว้าง
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)