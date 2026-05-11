อาการไม่สู้ดีแล้ว!สต๊อกน้ำมันโลกแห้งเหือดเร็วสุดเป็นประวัติการณ์ คาดอีกไม่กี่เดือนอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤต

คลังน้ำมันสำรองของโลกกำลังแห้งเหือดในอัตราที่รวดเร็วสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายในช่องแคบฮอร์มุซ ที่ยังคงลากยาวต่อไป ตามรายงานข่าวของบลูมเบิร์ก พร้อมคาดหมายว่าจะลดต่ำสู่ระดับวิกฤตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
บลูมเบิร์กอ้างอิงข้อมูลจากมอร์แกน สแตนลีย์ รายงานเมื่อวันเสาร์(9พ.ค.) ระบุว่าคลังน้ำมันสำรองของโลก ลดลงราว 4.8 ล้านบาร์เรลต่อวันระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 25 เมษายน ตัวเลขดังกล่าวแซงหน้าสถิติสูงสุดของการถอนน้ำมันออกจากคลังสำรองทั่วโลก ที่ติดตามโดยทบวงพลังงานสากล
ช่องแคบฮอร์มุซ นอกชายฝั่งของอิหร่าน ปกติแล้วเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก การสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผ่านน่านน้ำแห่งนี้ยังคงปั่นป่วนอย่างหนัก หลังสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน และต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง
ในวันศุกร์(8พ.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนว่าวอชิงตันอาจคืนชีพและยกระดับยุทธการ "โปรเจ็คฟรีดอม" ปฏิบัติการทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ ถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ส่วน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ เตือนเช่นกันว่าปฏิบัติการทางทหารยังวางอยู่บนโต๊ะ ถ้าการทูตล้มเหลว
รายงานของบลูมเบิร์กเขียนว่า ถ้าความปั่นป่วนวุ่นวายยังคงลากยาวต่อไป คลังน้ำมันเชิงพาณิชย์จะลดลงสู่ "ระดับความเครียดเชิงปฏิบัติการ" ในเดือนมิถุนายน และแตะ "ระดับขั้นต่ำเชิงปฏิบัติการ(Operational Floor)" ในเดือนกันยายน ซึ่งหมายความว่าคลังน้ำมันอยู่ในระดับต่ำสุด ที่จำเป็นต่อการทำให้ระบบยังคงดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นท่อลำเลียง, สถานีส่งออกและโรงกลั่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่งการส่งออกน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงเพื่อชดเชยความปั่นป่วนทางอุปทานโลก ก็ต้องระบายคลังสำรองของประเทศออกมาเช่นกัน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก และจากข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของอเมริกา พบว่าสต๊อกเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆนี้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ฤดูกาล ถึง 11% แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่าอเมริกาไม่ต้องการช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากประเทศแห่งนี้ยังคงนำเข้าน้ำมันดิบบางส่วนจากบรรดาผู้ผลิตในอ่าวเปอร์เซีย
ความปั่นป่วนในกระแสน้ำมันอ่าวเปอร์เซีย ได้เพิ่มความสำคัญแก่อุปทานพลังงานจากรัสเซียโดยปริยาย แม้อียูพยายามผลักดันถอยห่างจากการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรแห่งนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
สื่อมวลชนรายงานว่าอียูเลื่อนแผนแบนน้ำมันรัสเซียอย่างถาวร ท่ามกลางความกังวลว่าการถอนน้ำมันดิบออกจากตลาดเพิ่มเติม อาจทำให้อุปทานตึงตัวมากขึ้นและผลักให้ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงทั่วทั้งกลุ่ม
(ที่มา:บลูมเบิร์ก/อาร์ทีนิวส์)