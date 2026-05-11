โลกหน่าย!สหรัฐฯ-อิหร่านส่อรบกันต่อ ทรัมป์ปัดตกเงื่อนไขของอิหร่าน 'รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(10พ.ค.) ประณามเงื่อนไขต่างๆของอิหร่านสำหรับยุติสงครามในระวันออกกลาง "ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง" เพิ่มความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะฟื้นคืนมาอีกรอบ หลังจากใช้เวลาเจรจากันนานหลายสัปดาห์
อิหร่านตอบกลับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของวอชิงตัน ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เตือนว่าจะไม่ลังเลที่จะตอบโต้การโจมตีครั้งใหม่ใดๆของสหรัฐฯ หรือการปล่อยให้เรือรบต่างชาติเข้ามาในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มเติม
ตัวทรัมป์เองไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับข้อเสนอตอบกลับของอิหร่าน แต่ในข้อความสั้นๆที่เขาโพสต์บนทรูธโซเชียล บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว "ผมเพิ่งได้อ่านข้อเสนอตอบกับจากกลุ่มคนที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่าน ผมไม่ชอบมันเลย รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง!" ทรัมป์ระบุ
การตอบโต้กันไปมามีขึ้นในขณะที่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ผู้ซึ่งเปิดสงครามกับอิหร่านร่วมกับกองทัพสหรัฐฯในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ยืนกรานว่าความขัดแย้งจะไม่จบ จนกว่าจะโยกย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านและรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์ของเตหะราน
ต่อหน้าสาธารณะเตหะรานยังคงยืนกรานในท่าทีที่ไม่ยอมอ่อนข้อ แม้ว่าจะมีการเจรจาทางการทูตอยู่เบื้องหลังก็ตาม "เราจะไม่มีวันยอมก้มหัวในศัตรู และถ้ามีการพูดคุยทางการทูตหรือการเจรจาใดๆ มันไม่ได้หมายความว่ายอมจำนนหรือล่าถอย" ประธานาธิบดีมาซูด ปาเซชเคียน ของอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันอาทิตย์(10พ.ค.)
IRIB สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ รายงานว่าอิหร่านตอบสนองแผนของสหรัฐฯผ่านทางคนกลางอย่างปากีสถาน โดยข้อเสนอตอบกลับมุ่งเน้นไปที่การยุติสงครามทุกแนวหน้า โดยเฉพาะเลบานอน ดินแดนที่อิสราเอลยังคงสู้รบกับฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เช่นเดียวกับรับประกันความปลอดภัยด้านการเดินเรือ
ในข้อเสนอของสหรัฐฯ สื่อมวลชนมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่มีข่าวว่ามันมุ่งเน้นขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาหาทางออกท้ายที่สุดจากความขัดแย้ง และเจรจากันในประเด็นโครงการนิวเคลียร์อันเป็นที่ถกเถียงของอิหร่าน
ทรัมป์ ถูกคาดหมายว่าจะกดดันประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ชาติผู้ซื้อรายใหญ่น้ำมันอิหร่าน ในประเด็นเกี่ยวกับอิหร่าน ระหว่างเดินทางเยือนปักกิ่งในสัปดาห์นี้ จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐฯ
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด ระบุว่าอิหร่านได้วางข้อเรียกร้องต่างๆของตนเองไปยังวอชิงตัน และเสนอเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนและถ่ายโอนที่เหลือไปยังประเทศที่ 3
ในการตอบกลับผ่านทางคนกลางอย่างปากีสถาน อิหร่านหาทางรับประกันว่าจะได้รับยูเรเนียมที่ถูกขนถ่ายออกไปคืนกลับมา หากการเจรจาล้มเหลว หรือวอชิงตันถอนตัวจากข้อตกลงในภายหลัง แหล่งข่าวเปิดเผยกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล
อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ตั้งแต่ช่วงต้นๆของสงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยานและก่อแรงสั่นสะเทือนไปยังตลาดการเงิน
นับตั้งแต่นั้น พวกเขาได้จัดตั้งกลไกการชำระเงินใหม่ เรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือต่างๆที่ล่องผ่านช่องแคบ แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ที่อิหร่านจะควบคุมน่านน้ำสากลและเส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก เช่นเดียวกับวัตถุดิบสำคัญๆอื่นๆ
กองทัพเรือสหรัฐฯกำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ในบางครั้งทำให้เรือไม่สามารถมุ่งหน้าไปยังหรือออกจากบริเวณดังกล่าวได้ หรือต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ
สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส เป็นแกนนำในความพยายามจัดตั้งแนวร่วมนานาชาติ เพื่อคุ้มกันช่องแคบ ครั้งที่บรรลุข้อตกลงสันติภาพ โดยทั้ง 2 ประเทศกำลังส่งเรือเข้าไปยังภูมิภาคล่วงหน้า
แต่อิหร่านเตือนในวันอาทิตย์(10พ.ค.) ทั้ง 2 ชาติจะเจอกับการตอบโต้ที่เด็ดเดี่ยวและในทันที หากพวกเขาส่งเรือเข้ามายังช่องแคบ "มีแค่สาธารณรัฐอิหร่านเท่านั้นที่สามารถสถาปนาความมั่นคงในช่องแคบ และเราจะไม่ยอมให้ประเทศไหนเข้าแทรกแซงในเรื่องนี้" กาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส ยืนยันในเวลาต่อมา ว่าประเทศของเขาไม่เคยมีความคิดประจำการทางเรือในฮอร์มุซ และเน้นว่าภารกิจความมั่นคงใดๆจะเป็นการประสานงานร่วมกับอิหร่าน
การโจมตีด้วยโดรนระลอกใหม่ในอ่าวเปอร์เซียมีขึ้นในวันอาทิตย์(10พ.ค.) ก่อความสั่นคลอนครั้งล่าสุดแก่ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง หลังจากเมื่อเร็วๆนี้มีเหตุปะทะกันประปรายได้แล้วหลายรอบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาประสบความสำเร็จในการสกัดอากาศยานไร้คนขับ 2 ลำ ที่มาจากอิหร่าน ส่วนคูเวตรายงานเกี่ยวกับความพยายามสกัดกั้นเช่นกัน บอกว่าทางกองทัพได้จัดการกับ "โดรนจำนวนหนึ่งของฝ่ายศัตรู ในน่านฟ้าของคูเวต"
ด้านกระทรวงกลาโหมกาตาร์ เปิดเผยว่า เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่ง ที่เดินทางมาจากอาบูดาบี เข้าสู่น่านน้ำของพวกเขา ถูกโดรนโจมตี ยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบ แต่สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ของอิหร่านรายงานว่า "เรือบรรทุกสินค้าเทกองลำที่ถูกโจมตีใกล้ชายฝั่งกาตาร์ กำลังล่องเรือภายใต้ธงของสหรัฐฯ"
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์(10พ.ค.) โฆษกของคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งรัฐสภาอิหร่าน เตือนวอชิงตันว่า "ความอดกลั้นของเราจบลงแล้วในวันนี้" เขากล่าว "การโจมตีใดๆต่อเรือของเราจะกระตุ้นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงและเด็ดขาดจากอิหร่าน ต่อเรือและฐานทัพของอเมริกา"
ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ ผู้บัญชาการทหารของเตหะราน อาลี อับดอลลาฮี เข้าพบอยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ และได้รับคำสั่งและคำแนะนำใหม่ สำหรับการเดินหน้าปฏิบัติการต่างๆในการเผชิญหน้ากับอริศัตรู
(ที่มา:เอเอฟพี)