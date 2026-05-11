คงทำตาม!ทรัมป์หวังกดดัน'สี'ระหว่างเยือนปักกิ่ง ให้ไปบีบอิหร่านรับข้อเสนอยุติสงคราม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตรียมกดดันประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในประเด็นอิหร่าน ครั้งที่เขาจะเดินทางเยือนปักกิ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งในวันอาทิตย์(10พ.ค.) ในขณะที่ ทรัมป์ กำลังหาทางทำข้อตกลงยุติสงครามในตะวันออกกลาง
ประเด็นการค้า มาตรการรีดภาษีและปัญญาประดิษฐ์ เตรียมปรากฏอยู่ในหัวข้อการพูดคุยเช่นกัน ระหว่างการเดินทางเยือนที่มีกำหนดขึ้นในวันพุธ(13พ.ค.) ไปจนถึงวันศุกร์(15พ.ค.) โดยระหว่างนั้น ทรัมป์ จะเดินทางไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานด้วย จากการเปิดเผยของทำเนียบขาว
"ผมจะคาดหมายว่าประธานาธิบดีจะใช้การกดดันกับอิหร่าน" เจ้าหน้าที่บอกกับผู้สื่อข่าวผ่านโทรศัพท์ พร้อมระบุผู้นำสหรัฐฯเคยดำเนินการดัวกล่าวมาแล้ว ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีนครั้งก่อนๆ
เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวว่า ทรัมป์เคยหยิบยกเรื่องรายได้ที่จีนมอบให้อิหร่านและรัสเซีย ผ่านการขายน้ำมัน ขึ้นมาพูดคุยกับสี หลายครั้งแล้ว เช่นเดียวกับการขยายสิบค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง ทั้งทางทหารและทางพลเรือน ผมคาดหมายว่าการพูดคุยในเรื่องเหล่านี้จะเดินหน้าต่อไป"
มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐฯที่มีต่อจีน เกี่ยวกับสงครามกับอิหร่าน ก็มีแนวโน้มที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุ
ทรัมป์ จะเดินทางเยือนปักกิ่งในช่วงเย็นวันพุธ(13พ.ค.) หลังกำหนดการเดิมเมื่อเดือนมีนาคมถูกเลื่อนออกมา สืบเนื่องจากสงครามในอิหร่าน
แอนนา เคลลี รองเลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาว กล่าวกับผู้สื่อข่าว่าจะมีพิธีต้อนรับและการประชุมทวิภาคีกับ สี ในตอนเช้าวันพฤหัสบดี(14พ.ค.) ตามด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถาน ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน และตามด้วยงานเลี้ยงระดับรัฐในช่วงเย็น
จากนั้นทรัมป์และสี จะดื่มชาและรับประทานอาหารกลางวัน หารือกันแบบทวิภาคี ในวันศุกร์(15พ.ค.) ก่อนที่ผู้นำสหรัฐฯจะเดินทางกลับสู่วอชิงตัน
เคลลี บอกว่าการเดินทางเยือนของทรัมป์ จะมุ่งเน้น "การปรับสมดุลความสัมพันธ์กับจีน" และให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และความเป็นธรรม เพื่อฟื้นฟูความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของอเมริกา"
"การเยือนครั้งนี้จะมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่ง" เคลลีกล่าว "แต่แน่นอน ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยเดินทางเยือนเพื่อแสดงสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว ประชาชนชาวอเมริกาสามารถคาดหวังได้ว่าประธานาธิบดีจะก่อข้อตกลงดีๆเพิ่มเติม ในนามของประเทศของเรา"
สหรัฐฯและจีนกำลังหาทางขยายข้อตกลงสงบศึกทางการค้าอายุ 1 ปี ที่ทั้ง 2 ผู้นำเห็นห้องกันสในเดือนตุลาคมปีก่อน แต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูง อันเนื่องจากมาตรการรีดภาษีอย่างครอบคลุมของทรัมป์
(ที่มา:เอเอฟพี)