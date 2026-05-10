เรือสินค้าถูกส่องอีกลำนอกชายฝั่งกาตาร์ อิหร่านย้ำพร้อมโจมตีกลับฐานทัพอเมริกา

เอพี – ข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางถูกทดสอบอีกครั้ง หลังเรือสินค้าลำหนึ่งถูกยิงโดยอาวุธที่ยังไม่สามารถระบุได้นอกชายฝั่งกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์ (10 พ.ค.) ขณะที่กองทัพอิหร่านขู่ถล่มฐานทัพอเมริกาในอ่าวเปอร์เซีย หากเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือสินค้าของตนถูกโจมตี ย้ำพร้อมป้องกันการขโมยยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่เชื่อว่า วอชิงตันจ้องฉกอยู่
แม้คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่า ข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมาหนึ่งเดือนยังคงมีผลบังคับใช้ ทว่า ข้อตกลงนี้ยังคงถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ และเรือหลายลำถูกโจมตีในอ่าวเปอร์เซีย
วอชิงตันกำลังรอคำตอบจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่เพื่อยุติสงคราม เปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก และระงับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน หนึ่งในประเด็นขัดแย้งหลักในการเจรจาคือ อนาคตของสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของเตหะราน
หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุว่า อิหร่านมียูเรเนียมที่มีความบริสุทธิ์ 60% ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้พัฒนาเป็นอาวุธได้ จำนวนมากกว่า 440 กก.
พลจัตวา อัครามี นีอา โฆษกกองทัพอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอเมื่อคืนวันเสาร์ (9 พ.ค.) ว่า กองทัพอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่ในการปกป้องสถานที่จัดเก็บยูเรเนียม เนื่องจากคิดว่า มีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจมีเจตนาใช้ปฏิบัติการแทรกซึมหรือใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพลเข้าไปขโมยยูเรเนียมของอิหร่าน
ผู้อำนวยการหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของยูเอ็นเผยว่า ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านส่วนใหญ่มีแนวโน้มจัดเก็บไว้ในนิคมนิวเคลียร์อีสฟาฮานที่ถูกอเมริกาทิ้งระเบิดถล่มในสงคราม 12 วันกับอิสราเอลเมื่อปีที่แล้ว
ขณะเดียวกัน ในวันอาทิตย์ ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานว่า มีการโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณห่างไป 43 กม. จากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งไม่มีการระบุชื่อเจ้าของหรือต้นทางของเรือ และยังไม่มีฝ่ายใดออกมาประกาศความรับผิดชอบการโจมตีนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือหลายลำในอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตี อาทิ เมื่อวันศุกร์ (8 พ.ค.) อเมริกาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของอิหร่านโดยอ้างว่า เรือเหล่านั้นพยายามละเมิดการปิดล้อมทางทะเลของอเมริกา
ในวันอาทิตย์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ย้ำว่า จะตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือสินค้าอิหร่าน ด้วยการโจมตีหนึ่งในฐานทัพอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียและเรือของศัตรูอย่างรุนแรง ด้านทรัมป์ขู่ซ้ำว่า จะถล่มเต็มพิกัด ถ้าอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซและระงับโครงการนิวเคลียร์
นอกจากนี้เมื่อวันเสาร์ มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ พบกับชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลราห์มาน อัล ทานี ผู้นำกาตาร์ ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่าน และได้หารือเกี่ยวกับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องปรามการข่มขู่ และส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงภายในตะวันออกกลาง หลังจากที่ผู้นำกาตาร์เพิ่งพบกับรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ของอเมริกาเมื่อวันศุกร์ ทั้งนี้ กาตาร์ถูกอิหร่านโจมตีหลายระลอกในระหว่างสงคราม เนื่องจากเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศสำคัญของอเมริกา
ขณะเดียวกัน ภาพถ่ายดาวเทียมจากออร์บิทัล อีโอเอส เผยให้เห็นคราบน้ำมันกระจายครอบคลุมอาณาบริเวณกว่า 5 ตารางกม.นอกชายฝั่งเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นฮับส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่าน แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เกิดจากสาเหตุใด
อย่างไรก็ดี กลุ่มสังเกตการณ์ความขัดแย้งและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ระบุว่า คราบน้ำมันลดลงมากในวันเสาร์ และอาจเกิดจากการรั่วไหลของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน
เกาะคาร์กเป็นหัวใจสำคัญของการส่งออกน้ำมัน รวมทั้งเศรษฐกิจที่กำลังเสียหายอย่างหนักของอิหร่าน ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของช่องแคบฮอร์มุซ