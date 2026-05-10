โลกตระหนก! เปียงยางประกาศจะยิง “นิวเคลียร์” ตอบโต้ทันทีถ้า “คิม จองอึน” โดนตะวันตกลอบสังหารดับ ไม่ยอมให้ซ้ำตามรอยอิหร่าน

เอเจนซีส์ – เกาหลีเหนือทำการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญล่าสุด กำหนดให้สามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ถ้า “ประธานาธิบดี คิม จองอึน” โดนลอบสังหารโดยตะวันตกเสียชีวิตตามหลังผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อาลี คาเมเนอี เสียชีวิตในวันแรกของปฎิบัติการโจมตี Epic Fury ของสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีเตหะรานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(8 พ.ค)ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขถูกรับรองในการประชุมแรกของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ (The Supreme People's Assembly หรือ SPA) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22 มี.คในกรุงเปียงยาง
และเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะในวันพฤหัสบดี(7)ในรายงานสรุปต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้โดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ NIS
อ้างอิงจากรายงานสรุปพบว่า ประธานาธิบดี คิม จองอึนซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ แต่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวรการข้อกำหนดในการตอบโต้หากเกิดในกรณีที่คิมได้รับบาดเจ็บขั้นสาหัสหรือโดนสังหาร
การแก้ไขมาตรา 3 ของกฎหมายนโยบายนิวเคลียร์มีใจความว่า “หากระบบบัญชาการและควบคุมต่อกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศตกอยู่ในอันตรายจากการโจมตีของกองกำลังที่เป็นปรปักษ์..การโจมตีทางนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและทันที”
ศาสตราจารย์ชาวรัสเซียด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันเดร ลานคอฟ (Andrei Lankov) ประจำมหาวิทยาลัยคุกมิน ( Kookmin ) ในกรุงโซลกล่าวว่า
“อาจมีนโยบายมาก่อนหน้าแต่อาจมีการเพิ่มเพื่อตอกย้ำที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ”
และเสริมว่า “อิหร่านเป็นเสมือนนาฬิกาปลุก เกาหลีเหนือมองความมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งของการโจมตีสังหารจากสหรัฐฯ-อิสราเอลที่สามารถกำจัดส่วนใหญ่ของระดับผู้นำอิหร่านได้และในเวลานี้พวกเขาอาจกำลังหวาดหวั่น”
ศาสตราจารย์ลานคอฟกล่าวต่อว่า “ความกลัวสูงสุดของพวกเขาคือข้อมูลจากเทคโนโลยีดาวเทียม”
ทั้งนี้เกาหลีเหนือปิดพรมแดนอัตโนมัติและมีเพียงนักการทูตต่างชาติแค่จำนวนหยิบมือ เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และนักธุรกิจจากประเทศที่เป็นมิตรนั้นจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ทำให้เป็นการยากที่จะใช้รูปแบบข่าวกรองมนุษย์เพื่อลอบสังหารแบบอิหร่านเป็นการยาก
และบวกกับเปียงยางจำกัดการใช้กล้องทีวีวงจรปิดและควบคุมการใช้อินทราเน็ต(Intranet)ที่อินเตอร์เน็ตเป็นแบบปิดอย่างเข้มงวด
การโจมตีที่มีเป้าหมายเพื่อสังหารผู้นำเกาหลีเหนือและคนวงในเขาจะยากเย็นกว่าที่เกิดขึ้นในอิหร่าน
ศาสตราจารย์รัสเซียแสดงการวิเคราะห์โดยสรุปว่า “ผมไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีจากเกาหลีใต้ดังนั้นการตอบโต้ใดๆน่าจะพุ่งเป้าไปที่สหรัฐฯ”
สำนักงานข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานวันศุกร์(8)ว่า เปียงยางวางแผนที่จะส่งระบบปืนใหญ่แบบใหม่ไปประจำตลอดพรมแดนติดเกาหลีใต้ มีเป้าหมายให้กรุงโซลอยู่ในพิสัยรัศมีการทำลายหลังเปียงยางเพิ่มความเป็นอริต่อพี่น้องแดนโสมของตัวเอง
ล่าสุดเปียงยางได้ลบสิ่งที่อ้างถึงการรวมชาติ 2 เกาหลีออกไปจากกฎหมายรัฐธรรมนูญของตัวเอง
ประธานาธิบดีคิม จองอึนเดินทางไปเยี่ยมโรงงานผลิตกระสุนในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบกระสุนแบบใหม่ขนาด 155 มิลลิเมตรของปืนใหญ่อัตตาจร(self-propelled gun-howitzer) อ้างอิงจาก KCNA
สำนักงานข่าวทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า กระสุนแบบใหม่มีพิสัยทำการไกล 37 ไมล์และจะส่งเข้าประจำการปีนี้สำหรับหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกลตั้งจ่อตลอดพรมแดนติดเกาหลีใต้
เทเลกราฟรายงานว่า ภาคกลางของเกาหลีใต้ห่างจากพรมแดนไปแค่ 35 ไมล์ และอีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคย็องกี( Gyeonggi) ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นและเป็นฮับอุตสาหกรรมหลักของแดนโสมนั้นตกอยู่ในพิสัยทำการโจมตีอาวุธใหม่ประธานาธิบดีคิมเช่นกัน