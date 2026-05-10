xs
xsm
sm
md
lg

โลกตระหนก! เปียงยางประกาศจะยิง “นิวเคลียร์” ตอบโต้ทันทีถ้า “คิม จองอึน” โดนตะวันตกลอบสังหารดับ ไม่ยอมให้ซ้ำตามรอยอิหร่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – เกาหลีเหนือทำการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญล่าสุด กำหนดให้สามารถยิงอาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้ถ้า “ประธานาธิบดี คิม จองอึน” โดนลอบสังหารโดยตะวันตกเสียชีวิตตามหลังผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อาลี คาเมเนอี เสียชีวิตในวันแรกของปฎิบัติการโจมตี Epic Fury ของสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีเตหะรานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์

เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(8 พ.ค)ว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขถูกรับรองในการประชุมแรกของสภาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือ (The Supreme People's Assembly หรือ SPA) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 22 มี.คในกรุงเปียงยาง

และเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะในวันพฤหัสบดี(7)ในรายงานสรุปต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้โดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ NIS

อ้างอิงจากรายงานสรุปพบว่า ประธานาธิบดี คิม จองอึนซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ แต่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวรการข้อกำหนดในการตอบโต้หากเกิดในกรณีที่คิมได้รับบาดเจ็บขั้นสาหัสหรือโดนสังหาร

การแก้ไขมาตรา 3 ของกฎหมายนโยบายนิวเคลียร์มีใจความว่า “หากระบบบัญชาการและควบคุมต่อกองกำลังนิวเคลียร์ของประเทศตกอยู่ในอันตรายจากการโจมตีของกองกำลังที่เป็นปรปักษ์..การโจมตีทางนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและทันที”

ศาสตราจารย์ชาวรัสเซียด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันเดร ลานคอฟ (Andrei Lankov) ประจำมหาวิทยาลัยคุกมิน ( Kookmin ) ในกรุงโซลกล่าวว่า

“อาจมีนโยบายมาก่อนหน้าแต่อาจมีการเพิ่มเพื่อตอกย้ำที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ”
และเสริมว่า “อิหร่านเป็นเสมือนนาฬิกาปลุก เกาหลีเหนือมองความมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่งของการโจมตีสังหารจากสหรัฐฯ-อิสราเอลที่สามารถกำจัดส่วนใหญ่ของระดับผู้นำอิหร่านได้และในเวลานี้พวกเขาอาจกำลังหวาดหวั่น”

ศาสตราจารย์ลานคอฟกล่าวต่อว่า “ความกลัวสูงสุดของพวกเขาคือข้อมูลจากเทคโนโลยีดาวเทียม”

ทั้งนี้เกาหลีเหนือปิดพรมแดนอัตโนมัติและมีเพียงนักการทูตต่างชาติแค่จำนวนหยิบมือ เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และนักธุรกิจจากประเทศที่เป็นมิตรนั้นจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ทำให้เป็นการยากที่จะใช้รูปแบบข่าวกรองมนุษย์เพื่อลอบสังหารแบบอิหร่านเป็นการยาก

และบวกกับเปียงยางจำกัดการใช้กล้องทีวีวงจรปิดและควบคุมการใช้อินทราเน็ต(Intranet)ที่อินเตอร์เน็ตเป็นแบบปิดอย่างเข้มงวด

การโจมตีที่มีเป้าหมายเพื่อสังหารผู้นำเกาหลีเหนือและคนวงในเขาจะยากเย็นกว่าที่เกิดขึ้นในอิหร่าน
ศาสตราจารย์รัสเซียแสดงการวิเคราะห์โดยสรุปว่า “ผมไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีจากเกาหลีใต้ดังนั้นการตอบโต้ใดๆน่าจะพุ่งเป้าไปที่สหรัฐฯ”

สำนักงานข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานวันศุกร์(8)ว่า เปียงยางวางแผนที่จะส่งระบบปืนใหญ่แบบใหม่ไปประจำตลอดพรมแดนติดเกาหลีใต้ มีเป้าหมายให้กรุงโซลอยู่ในพิสัยรัศมีการทำลายหลังเปียงยางเพิ่มความเป็นอริต่อพี่น้องแดนโสมของตัวเอง

ล่าสุดเปียงยางได้ลบสิ่งที่อ้างถึงการรวมชาติ 2 เกาหลีออกไปจากกฎหมายรัฐธรรมนูญของตัวเอง
ประธานาธิบดีคิม จองอึนเดินทางไปเยี่ยมโรงงานผลิตกระสุนในสัปดาห์นี้เพื่อตรวจสอบกระสุนแบบใหม่ขนาด 155 มิลลิเมตรของปืนใหญ่อัตตาจร(self-propelled gun-howitzer) อ้างอิงจาก KCNA

สำนักงานข่าวทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า กระสุนแบบใหม่มีพิสัยทำการไกล 37 ไมล์และจะส่งเข้าประจำการปีนี้สำหรับหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกลตั้งจ่อตลอดพรมแดนติดเกาหลีใต้

เทเลกราฟรายงานว่า ภาคกลางของเกาหลีใต้ห่างจากพรมแดนไปแค่ 35 ไมล์ และอีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคย็องกี( Gyeonggi) ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นและเป็นฮับอุตสาหกรรมหลักของแดนโสมนั้นตกอยู่ในพิสัยทำการโจมตีอาวุธใหม่ประธานาธิบดีคิมเช่นกัน







โลกตระหนก! เปียงยางประกาศจะยิง “นิวเคลียร์” ตอบโต้ทันทีถ้า “คิม จองอึน” โดนตะวันตกลอบสังหารดับ ไม่ยอมให้ซ้ำตามรอยอิหร่าน
โลกตระหนก! เปียงยางประกาศจะยิง “นิวเคลียร์” ตอบโต้ทันทีถ้า “คิม จองอึน” โดนตะวันตกลอบสังหารดับ ไม่ยอมให้ซ้ำตามรอยอิหร่าน
โลกตระหนก! เปียงยางประกาศจะยิง “นิวเคลียร์” ตอบโต้ทันทีถ้า “คิม จองอึน” โดนตะวันตกลอบสังหารดับ ไม่ยอมให้ซ้ำตามรอยอิหร่าน
โลกตระหนก! เปียงยางประกาศจะยิง “นิวเคลียร์” ตอบโต้ทันทีถ้า “คิม จองอึน” โดนตะวันตกลอบสังหารดับ ไม่ยอมให้ซ้ำตามรอยอิหร่าน