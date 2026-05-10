เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ล่าสุดพยายามกู้สถานการณ์แพ้เลือกตั้งทั่วไปอังกฤษวันพฤหัสบดี(7 พ.ค) ที่เห็นพรรคแรงงานอังกฤษแพ้การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่อังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ โดยที่อังกฤษแพ้ไปกว่า 1,400 เข็นอดีตผู้นำ กอร์ดอน บราวน์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนการเงินโลกหวังสร้างกระแสแต่สื่อผู้ดีชี้เป็นสัญญาณความพยายามเกาะเก้าอึ้ไม่ปล่อย
เดลีเอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันเสาร์(9 พ.ค)ว่า อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กอร์ดอน บราวน์ จะช่วยประสานงานระหว่างประเทศในประเด็นด้านเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ จะยังแต่งตั้งอดีตผู้ช่วยผู้นำพรรคแรงงาน บารอนเนส แฮร์เรียต ฮาร์แมน (Harriet Harman) ในฐานะที่ปรึกษาของสตาร์เมอร์ด้านผู้หญิงและเด็กหญิง
เป็นตำแหน่งนอกเวลาที่ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับแม่เหล็กทางการเมืองแดนผู้ดีทั้งสองเกิดขึ้นหลังพรรคแรงงานล่าสุดแพ้กราวรูดในการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศที่จัดในวันพฤหัสบดี(7) สำหรับอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ โดยที่อังกฤษแพ้ไปกว่า 1,400
อ้างอิง election.news.sky.com สภาท้องถิ่นในอังกฤษ พบว่าพรรค Reform UK ของไนเจล ฟาราจ (Nigel Farge)เพื่อนสนิทประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ได้ไป 1,454 เพิ่มจาก 1,452 พรรคแรงงงานอังกฤษ 1,063 เสียไป 1,483 พรรค Lib Dem 844 เพิ่ม152 พรรคคอนเซอร์เวตีฟ 801 เสียไป 563 พรรคกรีน 573 เพิ่ม 430 อื่นๆ 286 เพิ่ม 23
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานว่า การที่พรรคแรงงานอังกฤษของสตาร์เมอร์นั้นคาดการณ์ว่าจะแพ้การเลือกตั้งวันพฤหัสบดี(7)มหาศาลส่งผลทำให้มีเสียงเรียกร้องให้สตาร์เมอร์ลาออก
ฟาราจได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนของพรรค Reform UK ของเขาว่า “เป็นการส่วนตัวผมคงจะรู้สึกเสียใจมากที่ต้องเห็นท่านนายกออกไป ผมคงจะรู้สึกเศร้ามากๆอย่างแน่นอน เขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเรามี”
การเลือกตั้งท้องถิ่นอังกฤษนั้นมีกว่า 5,000 ที่นั่งทั่วสภาท้องถิ่น 163 แห่ง และนายกเทศมนตรี 6 เมือง รวมถึงการเลือกตั้งรัฐสภาในแคว้นที่กึ่งปกครองตัวเองในสกอตแลนด์และเวลส์
การแพ้ของพรรคแรงงานอักฤษนั้นมาจากการแปรพักตรออกไปทั้งฝั่งการเมืองปีกขวาและการเมืองปีกซ้าย
พรรค Reform UK ของฟาราจนั้นหาเสียงด้วยการเสนอนโยบายแข็งกร้าวจัดการผู้อพยพ ลดภาษี และยกเลิกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางพรรคมองว่าเป็นการขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจอังกฤษ
ฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า โพลสำรวจที่ทำก่อนหน้าการเลือกตั้งวันพฤหัสบดี(7) พบว่า 60% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นชาวมุสลิมนั้นพิจารณาสนับสนุนผู้สมัครอิสระที่สนับสนุนปาเลสไตน์เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคแรงงานชนะเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ราวครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า คนเหล่านั้นพิจารณาที่จะโหวตให้พรรคกรีน
โพลสำรวจเดียวกันนี้พบว่าบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นชาวมุสลิมมองว่าการสนับสนุนปาเลสไตน์นั้นมีความสำคัญมากกว่าเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาว่าจะโหวตเลือกใคร
เดลีเอ็กซเพรสรายงานต่อว่า การที่สตาร์เมอร์เลือกอดีตผู้นำ กอร์ดอน บราวน์นั้นมันชัดเจนว่าอังกฤษกำลังเผชิญหน้ากับการเงินระหว่างประเทศ สงครามในอิหร่านเป็นสาเหตุการสร้างปัญหาอย่างแท้จริง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ อ้างอิงจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
และเขาอ้างว่า อังกฤษจำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่จำเป็นต้องมาร่วมกันตามกลไลระหว่างประเทศ และบราวน์เป็นตัวเลือกที่ดีและดังนั้นเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแห่งอนาคต
เขาย้ำว่าทั้งกอรดอน บราวน์และบารอนเนส แฮร์เรียต ฮาร์แมน มีความสำคัญที่จะทำให้อังกฤษแข็งแกร่งและไปข้างหน้าเพื่อมอบโอกาสให้ประชาชนอังกฤษที่ตั้งความหวังต่ออนาคตที่ดีกว่า
แต่ทว่าฟาราจได้กล่าวว่า พรรคแรงงานนั้นอยู่ในความโชคร้ายหลังสตาร์เมอร์ออกมาดันให้บราวน์กลับมาสู่สปอตไลท์ทางการเมืองอีกครั้ง
“(อดีต)นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับความนิยมและแพ้การเลือกตั้งทั่วไปในเวลานี้กลับถูกมองโดยสตาร์เมอร์ในฐานะอัศวินม้าขาวที่จะมากอบกู้ พรรคแรงงานกำลังโชคร้าย” รายงานจากแถลงการณ์ของไนเจล ฟาราจ
อย่างไรก็ตาม ฟาราจยังคงดูเหมือนมีปัญหาอื้อฉาวเพราะดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษเคยรายงานเมื่อวันที่ 29 เม.ย ว่า ฟาราจยอมรับว่าได้เงินสนับสนุนจาก มหาเศรษฐีคริปโตสัญชาติไทย “ชาคริต สกุลกริช” ที่รู้จักในชื่อ คริสโตเฟอร์ ฮาร์บอร์น อาศัยที่.จ. ภูเก็ต ในไทยเป็นจำนวน 5 ล้านปอนด์ ก่อนการยูเทิร์นประกาศลงชิงในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2024 ที่สตาร์เมอร์และพรรคแรงงานชนะการเลือกตั้ง
ฟาราจที่เป็นเพื่อนสนิททรัมป์ ปัจจุบันตั้งเป้าเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไป
ดิอินดีเพนเดนท์รายงานว่า ไนเจล ฟาราจเคยออกมาสนับสนุนการยกเลิกการควบคุมเงินดิจิทัลคริปโต ไม่นานหลังได้รับการบริจาค และต่อสาธารณะได้โปรโมทบริษัทคริปโต Tether ที่ฮาร์บอร์นถือหุ้น
ซึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับหนังสือพิมพ์อังกฤษชื่อดังเดลีเทเลกราฟในเรื่องเงินบริจาคนี้ ฟาราจเพื่อนทรัมป์อ้างว่า “เงินถูกมอบให้แก่ผมเพื่อที่ผมจะได้มีความปลอดภัยและความมั่นคงสำหรับทั้งชีวิต”
เขากล่าวต่อว่า “ผมไม่ขอกล่าวอะไรมากไปกว่านี้แต่ผมจำเป็นต้องทำเป็นเพราะมีบางคนกำข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลของผมที่เป็นสิ่งที่น่าขัดเคืองและที่ผมเชื่อว่ามันได้มาอย่างผิดกฎหมาย”