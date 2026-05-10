เกาเหลาไม่เลิก! “ทรัมป์” ประกาศอาจย้ายกำลังทหารอเมริกันจาก “เยอรมัน” ไปที่ “โปแลนด์” แทน

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯประกาศอาจย้ายกำลังทหารอเมริกันในเยอรมันไปที่โปแลนด์แทนเกิดในช่วงเวลาที่เพนตากอนเตรียมดึงทหาร 5,000 นายออกจากเยอรมันปีหน้า
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(9 พ.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงกับนักข่าววันศุกร์(8)ว่า “พวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับโปแลนด์ ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดี...ผมชอบเขามากดังนั้นมันมีความเป็นไปได้”
ทั้งนี้เพนตากอนก่อนหน้าเมื่อต้นเดือนออกมายืนยันการถอนกำลังทหารอเมริกันจำนวน 5,000 นายออกจากฐานใหญ่ที่เยอรมันหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีปากเสียงกับนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดิช แมร์ซ (Friedrich Merz) เกี่ยวกับสงครามอิหร่าน
และหลังจากนั้นเป็นต้นมาทรัมป์ออกมาเตือนว่าสหรัฐฯมีสิทธิ์ลดกำลังทหารมากกว่า 5,000 นายก็เป็นได้
ด้านประธานาธิบดีโปแลนด์ คารอล นัฟรอสกี (Karol Nawrocki)แถลงวันพุธ(6)ว่า โปแลนด์พร้อมรับกำลังทหารอเมริกันที่จะย้ายมาจากเยอรมันและอีกทั้งเขาจะล็อบบี้ทรัมป์เป็นการส่วนตัวให้ส่งกำลังทหารมายังตะวันออก
ด้านนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ โดนัลด์ ทัสก์ ออกมาเตือนก่อนหน้าวันจันทร์(4)ว่า วอร์ซอไม่สมควรแอบดึงกำลังทหารมาจากพันธมิตร
ทั้งนี้ วลาดิสลาฟ โคซิเนียก-คามีซ (Władysław Kosiniak-Kamysz)รัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์และหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมโปแลนด์ พรรคประชาชนโปแลนด์(Polish People's Party) วันเสาร์(9) ออกมาแสดงความยินดีต่อคำแถลงของผู้นำอเมริกัน
“พันธมิตรโปแลนด์-อเมริกันเป็นรากฐานของความมั่นคงของพวกเรา” รายงานจากแถลงการณ์บนแพลตฟอร์ม X
และเสริมว่า “โปแลนด์พร้อมที่จะรับกำลังทหารอเมริกันจำนวนมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งฝั่งตะวันออกของนาโตและเพื่อเพิ่มการปกป้องที่ดีกว่าสำหรับยุโรป”