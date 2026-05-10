ไม่ได้ดูแผนที่!สื่อเผยอิหร่านหลบหลีกสหรัฐฯปิดล้อมทางทะเล ไม่ง้อคอขวดฮอร์มุซส่งออกน้ำมันผ่านน่านน้ำปากีฯ

เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำของอิหร่าน ล่องหลบหลีกสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกว่าเป็น "กำแพงเหล็ก" แห่งกองทัพเรือ ในช่องแคบฮอร์มุซ และเข้าถึงท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ผ่านน่านน้ำของปากีสถาน ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ตามรายงานของไออาร์เอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐของเตหะรานเมื่อวันศุกร์(8พ.ค.) อ้างอิงข้อมูลติดตามการเดินเรือ
วอชิงตันกำหนดมาตรการปิดล้อมทางทะเลเล่นงานอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อสกัดการค้าน้ำมันของประเทศแห่งนี้ และกดดันเตหะรานให้ยอมตอบรับข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขา
อย่างไรก็ตามไออาร์เอ็นเอ ระบุว่าอิหร่านมีท่าเรืออยู่นอกจุดคอขวดช่องแคบฮอร์มุซ ในนั้นรวมถึงท่าเรือชาบาฮาร์และจาสก์ ใกล้ชายแดนปากีสถาน เปิดทางให้เรือต่างๆเข้าถึงดินแดนอิหร่านในอ่าวโอมาน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังช่องทางการขนส่งแคบๆ จุดที่การลาดตระเวนของกองทัพเรือสหรัฐฯ กระจุกตัวอยู่ทั่วบริเวณ
ไออาร์เอ็นเอ ระบุว่าเรือเปล่าเหล่านี้ที่เป็นของ NIOC บริษัทน้ำมันที่มีรัฐอิหร่านเป็นเจ้าของ ล่องผ่านเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถาน ก่อนเดินทางเข้าสู่ท่าเรือต่างๆของอิหร่าน อ้างอิงข้อมูลจากแพลตฟอร์มติดตามเรือบรรทุกน้ำมัน TankerTrackers platform พร้อมระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง 3 ลำ มีศักยภาพบรรทุกน้ำมันดิบรวมกันราว 5 ล้านบาร์เรล
วอชิงตันโพสต์ รายงานว่าการประเมินลับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ พบว่าอิหร่านสามารถอยู่รอดจากมาตรการปิดล้อมได้อย่างน้อยๆ 3 ถึง 4 เดือน ก่อนเผชิญกับความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทั้งนี้ท่ามกลางมาตรการปิดล้อมที่ก่อความปั่นป่วนแก่การส่งออกน้ำมันดิบของประเทศอย่างหนัก มีข่าวว่าเตหะรานใช้เรือบรรทุกน้ำมันเป็นคลังจัดเก็บลอยน้ำ พร้อมกับลดกำลังผลิตเพื่อรักษาสภาพโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน
"สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอิหร่านในตอนนี้ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บางคนกล่าวอ้างเลย" แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล
พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าปัจจุบันอิหร่านมีศักยภาพในการจัดเก็บน้ำมันลอยน้ำประมาณ 65-75 ล้านบาร์เรล เทียบเท่ากับการส่งออกน้ำมันดิบในช่วงก่อนเกิดสงคราม ราวๆ 36 ถึง 42 วัน
นอกจากนี้แล้ว ปากีสถานยังเปิดเส้นทางการขนส่งทางบกหลายเส้นทาง เชื่อมโยงท่าเรือต่างๆและจุดผ่านแดนของพวกเขากับอิหร่าน เปิดทางให้กระแสการค้ายังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ทรัมป์ ปกป้องซ้ำๆเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการปิดล้อม เขากล่าวอ้างเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ว่า เศรษฐกิจอิหร่านกำลังถูกบดขยี้ และให้คำจำกัดความมาตรการดังกล่าวว่าเป็น "กำแพงเหล็กที่ไม่มีใครผ่านได้" อย่างไรก็ดีพวกเจ้าหน้าที่เตหะรานยืนกรานว่าประเทศของพวกเขาสามารถยืนหยัดรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อและสามารถเดินหน้าปฏิบัติการได้ต่อไป แม้ถูกปิดล้อมก็ตาม
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)