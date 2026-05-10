แค้นโดนถล่มยับ!สหรัฐฯคว่ำบาตรบริษัทดาวเทียมจีน ป้อนข้อมูลอิหร่านโจมตีกองกำลังอเมริกาในตอ.กลาง

รัฐบาลสหรัฐฯออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับบริษัทภาพถ่ายดาวเทียม 3 แห่งของจีน กล่าวอ่างว่าพวกเขามอบข้อมูลข่าวกรองที่สำคัญยิ่งแก่อิหร่าน อำนวยความสะดวกให้เตหะรานโจมตีทางทหารเล่นงานกองกำลังอเมริกาในตะวันออกกลาง
ตามรายงานข่าวของบลูมเบิร์ก ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างครอบคลุมของวอชิงตัน ที่จะตัดห่วงโซ่การสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่ป้อนแก่เตหะราน ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงลากยาวต่อไป
บรรดาบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในมาตรการคว่ำบาตรล่าสุด มีทั้ง Meentropy Technology (Hangzhou) Co. หรือที่รู้จักกันในชื่อ MizarVision เช่นเดียวกับบริษัท The Earth Eye และ Chang Guang Satellite Technology Co.
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯในวันศุกร์(8พ.ค.) ว่าทั้ง 3 บริษัทมอบภาพถ่ายดาวเทียมและบริการรวบรวมข้อมูล ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐฯ ระหว่างปฏิบัติการ "มหากาพย์โกรธา(Operation Epic Fury)"
Chang Guang ซึ่งเคยถูกสหรัฐฯคว่ำบาตรมาแล้ว ถูกกล่าวหาอย่างเจาะจงว่ารวบรวมข้อมูลกองกำลังสหรัฐฯและพันธมิตร ตามคำร้องขอโดยตรงจากเตหะราน ส่วนบริษัทอื่นที่ตั้งอยู่ในเบลารุสและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็ถูกขึ้นบัญชีดำเช่นกัน
จังหวะเวลาในการประกาศมาตรการคว่ำบาตรนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างมาก เนื่องจากมันเกิดขึ้นราว 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุมซัมมิตที่เดิมพันสูงในกรุงปักกิ่ง ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา วอชิงตันคว่ำบาตรโรงกลั่นน้ำมันเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของจีน โทษฐานเกี่ยวข้องกับอิหร่าน แต่ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการออกคำสั่ง ให้บรรดาโรงกลั่นทั้งหลายภายในประเทศ อย่าได้ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวของอเมริกา และให้เดินหน้าซื้อน้ำมันของเตหะรานต่อไป
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯยังได้กำหนดให้ศูนย์ส่งออกของกระทรวงกลาโหมอิหร่าน อยู่ในมาตรการคว่ำบาตรรอบล่าสุดด้วย อ้างถึงบทบาทของพวกเขาในการจัดซื้อจัดหาอาวุธ
ภาคการสังเกตการณ์จากนอกโลก ได้เปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยปัจจุบันจีนกำลังปฏิบัติการโครงการภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ใหญ่ที่สุด นอกเหนือจากสหรัฐฯ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำข้อมูลความละเอียดสูงไปใช้ในการวางแผนทางทหาร เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลของทรัมป์ร้องขอพวกผู้ให้บริการทางพาณิชย์สมัครใจ งดเว้นการเผยแพร่ภาพของพื้นที่ความขัดแย้งบางแห่งอย่างเจาะจง
บริษัทต่างๆอย่างเช่น Planet Labs PBC ปฏิบัติตามคำร้องขอนี้ แต่ความเคลื่อนไหวต่างๆในปัจจุบันของบรรดาบริษัทจีน ยังคงเป็นจุดรอยร้าวสำคัญระหว่าง 2 ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
(ที่มา:อินเทสติง/บลูมเบิร์ก)