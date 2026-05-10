ยังไม่เข็ด!อิหร่านขู่ล็อคเป้าถล่มที่ตั้งสหรัฐฯในภูมิภาค ตอบโต้อเมริกาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเตหะราน

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งงอิหร่าน ขู่ในวันเสาร์(9พ.ค.) จะเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งต่างๆของสหรัฐฯ ถ้าเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเขาถูกโจมตี ตามรายงานของสื่อมวลชนเตหะราน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่วอชิงตันยังคงรอคำตอบจากเตหะราน เกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพล่าสุด
"การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือบรรทุกสินค้าใดๆของอิหร่าน ผลก็คือจะนำมาซึ่งการโจมตีอย่างหนักต่อศูนย์กลางหนึ่งๆของอเมริกาในภูมิภาคและเรือของศัตรู" จากคำเตือนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน หนึ่งวันหลังจากสหรัฐฯเล่นงานเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของอิหร่าน ในอ่าวโอมาน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันศุกร์(8พ.ค.) คาดหมายว่าอิหร่านจะให้คำตอบเกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของวอชิงตันในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามหากเตหะรานส่งคำตอบกลับไป มันจะเป็นการส่งผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน และไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะที่ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้นำสหรัฐฯ ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี
"ความตึงเครียดที่ลุกลามเมื่อเร็วๆนี้ โดยกองกำลังอเมริกาในอ่าวเปอร์เซีย และการกระทำต่างๆนานาของพวกเขาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและความจริงจังของฝ่ายอเมริกาในเส้นทางด้านการทูต" อารากชีกล่าว
เมื่อวันศุกร์(8พ.ค.) เครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของสหรัฐฯยิงเข้าใส่และก่อความเสียหายแก่เรือบรรทุกน้ำมันประดับธงอิหร่าน 2 ลำ ที่วอชิงตันกล่าวหาว่าท้าทายมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน เจ้าหน้าที่ทหารอิหร่านบอกกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าทางกองทัพเรือได้โจมตีตอบโต้กลับไป
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามหลังการปะทะในคืนก่อนหน้านั้นในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางการเดินเรืออันสำคัญ ที่ทางอิหร่านกำลังหาทางควบคุมเพื่อเก็บค่าผ่านทางและใช้เป็นเครื่องมืองัดข้อทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯและเหล่าพันธมิตร ทั้งนี้อเมริกาบอกว่าการควบคุมเส้นทางการขนส่งน้ำมันอันสำคัญแห่งนี้โดยอิหร่าน เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้
วอชิงตัน ส่งข้อเสนอผ่านคนกลางอย่างปากีสถานไปยังอิหร่าน สำหรับการขยายข้อตกลงหยุดยิงในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาหาข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการยุติความขัดแย้ง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 10 สัปดาห์ก่อน ครั้งที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
มาร์ก็อต แฮดแดด ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ LCI ของฝรั่งเศส เปิดเผยในวันเสาร์(9พ.ค.) ทรัมป์บอกกับเธอระหว่างการสัมภาษณ์ ว่าเขายังคาดหมายว่าจะได้รับคำตอบจากอิหร่าน "เร็วๆนี้" หลังโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุในวันศุกร์(8พ.ค.) ยังอยู่ระหว่างทบทวนข้อเสนอ
ชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล ธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์ พบปะกับรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ในวันศุกร์(8พ.ค.) และหารือกันเกี่ยวกับความพยายามที่นำโดยปากีสถาน ในการเป็นคนกลางสันติภาพที่ถาวร
อิหร่านโจมตีที่ตั้งต่างๆของกาตาร์ระหว่างสงคราม อ้างถึงบทบาทของประเทศที่ร่ำรวยแห่งนี้ ในฐานะเป็นที่ตั้งฐานทัพอากาศสำคัญของสหรัฐฯ
ขณะเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียวพบเห็นคราบน้ำมันกระจายนอกชายฝั่งเกาะคาร์ก สถานีส่งออกน้ำมันอันสำคัญของอิหร่าน อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นต้นตอของการรั่วไหล ซึ่งครอบคลุมทั่วอาณาบริเวณกว่า 52 ตารางกิโลเมตร นอกชายฝั่งทางตะวันตกของเกาะ
เกาะคาร์ก ซึ่งเป็นแก่นกลางอุตสาหกรรมการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน คือหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจอันบอบช้ำของเตหะราน ตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ทางเหนือของช่องแคบฮอร์มุซ
หลังจากสงครามเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ อิหร่านปิดตายช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนใหญ่ โยนตลาดโลกเข้าสู่ความปั่นป่วนและผลักราคาน้ำมันพุ่งทะยาน
ในเวลาต่อมา สหรัฐฯตอบโต้ด้วยการกำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเช่นกัน และในสัปดาห์นี้ ทรัมป์ สั่งเปิดปฏิบัติการหนึ่งของกองทัพเรือ ที่ออกมาเพื่อเปิดช่องแคบแห่งนี้ ให้เรือสินค้าล่องผ่าน อย่างไรก็ตามมันต้องยุติลงในเวลาอันสั้น
(ที่มา:เอเอฟพี)