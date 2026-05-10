มาไง!เครื่องบินโดยสารพุ่งชนคนบนรันเวย์ ขณะเตรียมเทคออฟ เสียชีวิตคาที่

เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งของสายการบินฟรอนเทียร์ ชนและคร่าชีวิตคนเดินเท้ารายหนึ่งบนรันเวย์ของสนามบินนานาชาติเดนเวอร์ ขณะกำลังเคลื่อนตัวไปเทคออฟขึ้นจากลอสแองเจลิส ในช่วงค่ำวันศุกร์(8พ.ค.) จากถ้อยแถลงของท่าอากาศยานแห่งนี้
สามบินนานาชาติเดนเวอร์ ระบุในถ้อยแถลง เปิดเผยว่าเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟรอนเทียร์ พุ่งชนบุคคลหนึ่งระหว่างการเทคออฟ ทำให้จำเป็นต้องยกเลิกการออกเดินทาง คนเดินเท้ารายดังกล่าว ซึ่งไม่ระบุว่าเป็นใคร ถูกพบเห็นกระโดดข้ามรั้วกั้นและโดนชนภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที ขณะกำลังข้ามรันเวย์
ถ้อยแถลงระบุต่อ ไม่เชื่อว่าบุคคลรายดังกล่าวเป็นพนักงานของสนามบิน
เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดไฟลุกไหม้เครื่องยนต์ช่วงสั้นๆ ท่ามกลางกลุ่มควันที่ลอยคลุ้งภายในห้องโดยสารของเครื่องบินแอร์บัสเอ321 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 224 คนและลูกเรือ 7 คน ทั้งหมดได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัย
ในรายงานของสนามบิน ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 2 คนและอีก 5 คน ถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่น สายการบินฟรอนเทียร์เผยว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลภายใต้การประสานงานกับสนามบินและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอื่นๆ
สนามบินเปิดเผยว่าเวลานี้ได้เคลียร์พื้นที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว และรันเวย์ที่เกิดเหตุ สามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งตอน 10.55 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะเดียวกันก็ได้มีการตรวจสอบรั้วกั้นบริเวณที่บุคคลดังกล่าวใช้ข้ามเข้ามา ซึ่งพบว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีคมนาคมของสหรัฐฯ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นกำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายใต้แรงสนับสนุนจากสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ(FAA) และสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ(TSA)
(ที่มา:รอยเตอร์ส)