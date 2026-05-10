เซเลนสกีว่าไง!ปูตินประกาศชัยชนะ เชื่อสงครามในยูเครนใกล้จบลงแล้ว

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในวันเสาร์(9พ.ค.) เชื่อว่าสงครามในยูเครนใกล้จบลงแล้ว ความเห็นมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเขาประกาศชัยชะในยูเครน ในพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะแบบย่อส่วนลงมากที่สุดในรอบหลายปี
"ผมคิดว่าเรื่องนี้ใกล้จบลงแล้ว" ปูตินบอกกับพวกผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งนองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เขายังบอกด้วยว่าตนเองมีความตั้งใจเจรจาข้อตกลงความมั่นคงใหม่สำหรับยุโรป และคู่หูที่อยากคุยด้วยก็คือ เกอร์ฮาร์ด ชโรเดอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนี
ปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 โหมกระพือวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตะวันตก นับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาปี 1962 ครั้งที่ผู้คนหวั่นเกรงว่าโลกกำลังอยู่บนขอบเหวของสงครามนิวเคลียร์
วังเครมลินบอกว่าการเจรจาสันติภาพที่มีรัฐบาลของประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นคนกลาง หยุดชะงักลง ในขณะที่ ปูติน ประกาศซ้ำๆว่าจะเดินหน้าสู้รบต่อไปจนกว่ารัสเซียบรรลุเป้าหลายแห่งชัยชนะ ในสิ่งที่มอสโกเรียกว่าเป็น "ปฏิบัติการพิเศษด้านการทหาร"
ถ้อยแถลงของปูติน มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังพิธีสวนสนามในวันที่ 9 พฤษภาคม เฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อระลึกถึงพลเมืองโซเวียต 27 ล้านคน ที่เสียชีวิตในสงครามดังกล่าว
จากปกติที่จัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีป รถถังและระบบขีปนาวุุธ เคลื่อนขบวนอวดโฉมบริเวณจัตุรัสแดง แต่ในปีนี้ รัสเซียเลือกแสดงวิดีโอยุทโธปกรณ์ทางทหารที่กำลังปฏิบัติการ บนจอยักษ์ใหญ่ ฝั่งตรงข้ามกำแพงวังเครมลิน
รอยเตอร์สระบุว่า ปูติน ซึ่งปกติรัสเซีย ทั้งในฐานะประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ปี 1999 เผชิญกับระลอกความวิตกกังวลในมอสโกเกี่ยวกับสงครามในยูเครน ซึ่งสังหารผู้คนไปแล้วหลายแสนชีวิต ทำให้พื้นที่อันกว้างขางของยูเครนเหลือแต่ซากหักพัง และก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจรัสเซียไปแล้วกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยุโรปก็เลวร้ายสุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น
จนถึงตอนนี้กองกำลังรัสเซีย ยังไม่สามารถควบคุมภูมิภาคดอนบาส ทางตะวันออกของยูเครน ได้ทั้งหมด บริเวณที่กองกำลังเคียฟถูกกดดันให้ล่าถอยไปยังเมืองป้อมปราการต่างๆ รัสเซียรุกคืบอย่างช้าๆในปีนี้ ในขณะที่ควบคุมดินแดนของยูเครน คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 1 ใน 5
หลังจากรัสเซียและยูเครนกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ต่างฝ่ายต่างประกาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งเครมและเคียฟ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันเสาร์(9พ.ค.) จนถึงวันจันทร์(11พ.ค.) นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเห็นพ้องแลกเปลี่ยนนักโทษ 1,000 คน
"ผมอยากเห็นมันหยุดลง สงครามรัสเซีย-ยูเครน สิ่งที่เลวร้ายสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในแง่ของชีวิตผู้คน สูญเสียทหารหนุ่มสาว 25,000 คนในแต่ละเดือน มันบ้ามาก" ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในวอชิงตัน พร้อมระบุ "ผมอยากเห็นการขยายกรอบเวลาหยุดยิงครั้งใหญ่" ไม่มีรายงานการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากทั้งมอสโกและเคียฟ
อันโตนิโอ คอสตา ประธานสภายุโรปกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ยุโรปจะเจรจากับรัสเซีย และหารือเกี่ยวกับอนาคตของโครงสร้างด้านความมั่นคงของยุโรป
เมื่อถูกถามว่ามีความตั้งใจมีส่วนร่วมในการเจรจากับยุโรปหรือไม่ ทางปูตินบอกว่าบุคคลที่เขาอยากพูดคุยด้วยก็คือ ชโรเดอร์
พวกผู้นำยุโรปเคยบอกว่ารัสเซียจำเป็นต้องพ่ายแพ้ในยูเครน และเรียก ปูติน ว่าเป็นอาชญากรสงครามและเผด็จการ ผู้ซึ่งวันหนึ่งอาจโจมตีชาติสมาชิกหนึ่งๆของนาโต ถ้าปล่อยให้เขามีชัยเหนือสงครามยูเครน อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวว่าไร้สาระ
ส่วน ปูติน ให้คำนิยามมหาอำนาจยุโรปว่าเป็นพวกกระหายสงคราม มอบแรงสนับสนุนทั้งด้านอาวุธและข่าวกรอง มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์แก่ยูเครน เมื่อถามเกี่ยวกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ทาง ปูติน ตอบว่าพบปะเจรจากับผู้นำรายนี้ จะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ มีการเห็นพ้องกันในข้อตกลงสันติภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ที่มา:รอยเตอร์ส)