มอสโกฉลองวันแห่งชัยชนะ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย แสดงความมั่นใจในวันเสาร์ (9 พ.ค.) ว่าจะชนะยูเครน ขณะที่เขาเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางทหารที่จัตุรัสแดง เพื่อรำลึกถึงความพ่ายแพ้ของนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง และไม่มีการจัดแสดงอาวุธหนักเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองทศวรรษ
การรักษาความปลอดภัยในมอสโกเป็นไปอย่างเข้มงวด ขณะที่ปูตินและผู้นำต่างประเทศหลายคนเข้าร่วมชมขบวนพาเหรด ซึ่งลดขนาดลงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงสามวัน ซึ่งได้รับการไกล่เกลี่ยโดยสหรัฐฯ จะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการพยายามขัดขวางการเฉลิมฉลองที่อาจเกิดขึ้นได้
ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อขบวนพาเหรด ปูตินยกย่องกองทัพรัสเซียที่กำลังต่อสู้ในยูเครน โดยประกาศว่าพวกเขา “กำลังเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ก้าวร้าวซึ่งได้รับการสนับสนุนและติดอาวุธจากกลุ่มนาโตทั้งหมด” และกำลังต่อสู้เพื่อ “อุดมการณ์ที่ชอบธรรม”
“ชัยชนะเป็นของเราเสมอมาและจะเป็นของเราต่อไป” ปูตินกล่าว ขณะที่ขบวนทหารเรียงแถวอยู่บนจัตุรัสแดง “กุญแจสู่ความสำเร็จคือความเข้มแข็งทางศีลธรรม ความกล้าหาญ และความองอาจ ความสามัคคี และความสามารถในการอดทนต่อทุกสิ่งและเอาชนะความท้าทายใดๆ”
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตในปีนี้ คือขบวนพาเหรดจัดขึ้นโดยปราศจากรถถัง ขีปนาวุธ และอาวุธหนักอื่นๆ นอกเหนือจากการบินโฉบของเครื่องบินรบตามธรรมเนียม
เจ้าหน้าที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างกะทันหันว่าเป็นเพราะ “สถานการณ์ในปัจจุบัน” และกล่าวว่าได้มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีของยูเครน ด้านผู้บรรยายทางโทรทัศน์ของรัฐบาล ระบุว่า อาวุธหนักมีความจำเป็นในสนามรบที่ยูเครนมากกว่า
นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ขบวนพาเหรดในวันเสาร์มีทหารจากเกาหลีเหนือเข้าร่วม ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อเปียงยางที่ส่งทหารไปร่วมรบเคียงข้างกองกำลังมอสโกเพื่อขับไล่การรุกรานของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สค์ของรัสเซีย
