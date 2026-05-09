สหรัฐฯ รอคำตอบจากอิหร่าน บาห์เรนจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายสิบคน

การหยุดยิงที่เปราะบางดูเหมือนจะยังคงอยู่ในวันเสาร์ (9 พ.ค.) หลังจากสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านสองลำ ขณะที่บาห์เรน ประเทศที่ตั้งกองบัญชาการระดับภูมิภาคของกองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุว่า ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลายสิบคนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่าน
การโจมตีเมื่อวันศุกร์ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการหยุดยิงที่เปราะบาง ที่มีอายุเพียงหนึ่งเดือน ซึ่งสหรัฐฯ ยืนยันว่ายังคงมีผลอยู่ โดยทางวอชิงตันกำลังรอคำตอบจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ล่าสุดของสหรัฐฯ เป็นข้อตกลงที่จะยุติสงคราม เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และลดโครงการนิวเคลียร์ที่เป็นข้อพิพาทของเตหะราน
กองทัพสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันศุกร์ว่า กองกำลังของตนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านสองลำที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อม แถมก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า ได้ขัดขวางการโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสามลำและโจมตีฐานทัพของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยของบาห์เรน ระบุในวันเสาร์ว่า ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 41 ราย ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่าน โดยทางกระทรวงฯ ระบุว่า กำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
อิหร่านได้ปิดกั้นเส้นทางน้ำที่สำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่ นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มสงครามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและสั่นคลอนตลาดโลก อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ก็ได้ปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านเช่นกัน
กองทัพสหรัฐฯ เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านสองลำถูกเครื่องบินรบของสหรัฐฯ โจมตีที่ปล่องควัน ซึ่งก่อนหน้านั้น เครื่องบินรบของสหรัฐฯ เคยยิงทำลายหางเสือของเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมของสหรัฐฯ
สำนักข่าวที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตุลาการของอิหร่านรายงานว่า การโจมตีของสหรัฐฯ ในช่วงข้ามคืนทำให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนและบาดเจ็บอีก 10 คนบนเรือบรรทุกสินค้าที่เกิดไฟไหม้ ยังไม่ชัดเจนว่าเรือลำดังกล่าวเป็นหนึ่งในสองเรือบรรทุกน้ำมันที่สหรัฐฯ ยอมรับว่าโจมตีหรือไม่
แม้จะมีการโจมตีดังกล่าว ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยืนยันว่าการหยุดยิงยังคงดำเนินอยู่ เขายังได้ย้ำคำขู่ที่จะกลับมาโจมตีเต็มรูปแบบอีกครั้งหากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงในการเปิดช่องแคบและลดโครงการนิวเคลียร์ลง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า ประเทศอิหร่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับ “กำหนดเวลา” และเตหะรานยังคงพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ ตามรายงานจากสำนักข่าว IRNA ของรัฐบาลอิหร่าน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านยังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของประเทศ มี “สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์” และในท้ายที่สุดเขาก็จะปรากฏตัวต่อสาธารณชน
คำกล่าวนี้มาจาก มาซาเฮอร์ ฮอสเซนี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ในการชุมนุมสนับสนุนรัฐบาล ฮอสเซนีกล่าวว่า โมจตาบาได้รับบาดเจ็บที่เข่าและหลัง แต่หายดีแล้วและตอนนี้เขามีสุขภาพแข็งแรงดี
คาเมเนอีไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น และการที่ไม่มีภาพ เสียง หรือวิดีโอที่ได้รับการยืนยันของเขาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับสถานะของเขา
ขณะที่ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้น มีการหารือทางการทูตอย่างเร่งด่วนทั่วโลก
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุในวันเสาร์ว่า ทั้งรัสเซียและซาอุดีอาระเบียต่างเรียกร้องให้มีการเจรจาทางการทูตอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุ "ข้อตกลงที่ยั่งยืนและระยะยาว" เพื่อยุติสงคราม
นักการทูตระดับสูงของอียิปต์และกาตาร์ได้ย้ำอีกครั้งว่า การทูตเป็นหนทางเดียวที่จะหาทางออกได้ ตามรายงานการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ บาดร์ อับเดลัตตี และรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ เชค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลราห์มาน อัล ธานี
นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เชห์บาซ ชารีฟ กล่าวว่า ประเทศของเขาได้ติดต่อกับสหรัฐฯ และอิหร่าน "ทั้งวันทั้งคืน" เพื่อพยายามขยายเวลาหยุดยิงและบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
ที่มา เอพี