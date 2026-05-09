ผวาอีก! พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 2 รายในสเปนและเกาะ 'ตริสตันดากูนยา' ในม.แอตแลนติก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยังคงเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตา (Hantavirus) หลังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มอีก 2 รายในวันศุกร์ (8 พ.ค.) ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเรือสำราญหรูที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด
รายงานล่าสุดเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ล้มป่วยหลังจากลงจากเรือ และหญิงคนหนึ่งที่ป่วยหลังจากนั่งใกล้กับผู้โดยสารที่ติดเชื้อบนเครื่องบิน
ผู้ป่วยต้องสงสัยทั้ง 2 รายนี้อยู่ห่างกันหลายพันไมล์ — หนึ่งคนอยู่ในสเปน และอีกคนบนเกาะตริสตันดากูนยา (Tristan da Cunha) ในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ และเป็นคนละกรณีกับจำนวนผู้ป่วย 8 รายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าพบบนเรือ MV Hondius ซึ่งเป็นเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด์
ในจำนวน 8 รายนี้ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย และเจ้าหน้าที่ WHO กล่าวเมื่อวันศุกร์ (8) ว่า จากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ 8 ราย มีอยู่ 6 รายที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นไวรัสฮันตา โรคร้ายแรงที่อาจถึงแก่ชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วมักแพร่กระจายโดยสัตว์ฟันแทะ
ทางการสเปนระบุว่า หญิงอายุ 32 ปี ในจังหวัดอาลิกันเตทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปน มีอาการที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตา และกำลังอยู่ระหว่างการตรวจ
ฮาเวียร์ ปาดิยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หญิงรายนี้นั่งอยู่บนเครื่องบินห่างเพียง 2 แถวจากหญิงชาวดัตช์ที่ติดเชื้อไวรัสบนเรือ Hondius หญิงคนดังกล่าวลงจากเครื่องบินที่โจฮันเนสเบิร์กเนื่องจากรู้สึกไม่สบาย ก่อนเครื่องบินจะออกเดินทางในวันที่ 25 เม.ย. และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
หญิงชาวสเปนมี "อาการทางระบบหายใจเล็กน้อย" และได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ตามคำแถลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานสาธารณสุขประจำภูมิภาค
ด้านหน่วยงานความมั่นคงสุขภาพของอังกฤษระบุว่า ชายชาวอังกฤษคนหนึ่งต้องสงสัยว่าติดเชื้อบนเกาะตริสตันดากูนยา โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า เขาเป็นผู้โดยสารบนเรือ Hondius ซึ่งจอดอยู่ที่เกาะตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย.
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า โรคติดต่อสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลเพียงใดในยุคการเดินทางสมัยใหม่
เกาะตริสตันดากูนยามีประชากรเพียงประมาณ 200 คน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ เป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ห่างไกลที่สุดในโลก ห่างจากเกาะเซนต์เฮเลนาซึ่งเป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ใกล้ที่สุดมากกว่า 2,400 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางด้วยเรือ 6 วัน
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้จัดประเภทการระบาดของไวรัสฮันตาเป็นการตอบสนองฉุกเฉินระดับ "ระดับ 3" ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ต่ำของการแพร่ระบาดในวงกว้าง แต่การระบาดครั้งนี้ทำให้ทางการต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และขอให้ทุกคนที่ได้สัมผัสกับผู้โดยสารที่ลงจากเรือ Hondius คอยสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้น
ที่มา: รอยเตอร์