เกาหลีเหนือเตรียมติดตั้งปืนใหญ่แบบใหม่ตามแนวชายแดนติดกับเกาหลีใต้

สื่อโสมแดงรายงานเมื่อวันศุกร์ (8 พ.ค.) ว่า เกาหลีเหนือวางแผนที่จะติดตั้งปืนใหญ่แบบใหม่ตามแนวชายแดนทางใต้ ซึ่งอาจทำให้โซลตกอยู่ในระยะโจมตีได้ ขณะที่เปียงยางกำลังเพิ่มความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีใต้
แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะแสดงท่าทีอยากเจรจาสันติภาพ แต่เกาหลีเหนือก็ยังคงมองว่าโซลเป็นศัตรูหลัก และเมื่อเร็วๆ นี้ได้ลบข้อความที่กล่าวถึงการรวมชาติเกาหลีออกจากรัฐธรรมนูญแล้ว
สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหเหนือ รายงานว่า คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธในสัปดาห์นี้ เพื่อตรวจสอบการผลิต "ปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์แบบขับเคลื่อนด้วยตนเองขนาด 155 มิลลิเมตรแบบใหม่"
อาวุธดังกล่าวมีระยะยิงไกลเกิน 60 กิโลเมตร และจะถูกส่งไปประจำการในหน่วยปืนใหญ่ระยะไกลตามแนวชายแดนติดกับเกาหลีใต้ในปีนี้ ตามรายงานของสำนักข่าว KCNA
ใจกลางกรุงโซลอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 50-60 กิโลเมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคยองกี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของเกาหลีใต้และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ ก็จะอยู่ในระยะยิงเช่นกัน
สำนักข่าว KCNA รายงานคำกล่าวของคิมว่า ปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์นี้จะ "นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและข้อได้เปรียบที่สำคัญต่อปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพของเรา"
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามทางเทคนิค เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างปี 1950-1953 สิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิง ไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เปียงยางได้ระเบิดถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับเกาหลีใต้ และมีรายงานว่าได้สร้างสิ่งกีดขวางใกล้ชายแดน
นอกจากนี้ ในอีกสัญญาณหนึ่งของการยืนกรานที่แข็งกร้าวขึ้น เกาหลีเหนือได้ลบข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวมชาติออกจากรัฐธรรมนูญของตน จากการตรวจสอบล่าสุดของ AFP ในสัปดาห์นี้
เอกสารดังกล่าวไม่มีข้อความที่ระบุว่าเปียงยางต้องการ "การรวมชาติ" อีกต่อไปแล้ว และมีข้อความใหม่ที่กำหนดอาณาเขตของเกาหลีเหนือว่าขยายไปทางเหนือถึงจีนและรัสเซีย และทางใต้ถึง "สาธารณรัฐเกาหลี" ซึ่งเป็นชื่อทางการของเกาหลีใต้
สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จะยังคงพยายามสร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือต่อไป
ในรายงานอีกฉบับหนึ่ง สำนักข่าว KCNA ระบุว่า คิม จองอึน ได้เยี่ยมชมเรือพิฆาตชเวฮยอน ขนาด 5,000 ตัน เมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อดูแลการทดสอบ ก่อนประจำการอย่างเป็นทางการ
ภาพที่เผยแพร่โดยสื่อของรัฐแสดงให้เห็นลูกสาวของเขา คิม จูแอ ร่วมเดินทางไปกับเขา ซึ่งเขาได้ขึ้นไปบนเรือรบและตรวจสอบขีดความสามารถของเรือ
ภาพอีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นคิม จองอึน ยิ้มแย้มขณะนั่งอยู่กับลูกสาว ที่โต๊ะในห้องอาหารของเรือ โดยมีนาวิกโยธินในเครื่องแบบล้อมรอบ กำลังรับประทานอาหาร
เกาหลีเหนือเพิ่งทำการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนเชิงกลยุทธ์จากเรือดำน้ำชเวฮยอน ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า คิม จองอึน แสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าของเรือลำนี้ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบเรือให้กับกองทัพเรือภายในกลางเดือนมิถุนายนตามแผน
ที่มา เอเอฟพี