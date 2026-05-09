สื่อนอกรายงาน! 'สยามเอไอ' ปฏิเสธข้อกล่าวหาส่งออกเซิร์ฟเวอร์เอไอของสหรัฐฯ ไป 'จีน' ยันทำตามกม.ควบคุมส่งออกของสหรัฐฯ

บริษัท สยาม เอไอ (Siam AI) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร แถลงยืนยันวันนี้ (9 พ.ค.) ว่าบริษัทไม่ได้มีการส่งออกเซิร์ฟเวอร์เอไอของสหรัฐฯ ไปยังประเทศจีน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด
บริษัทแห่งนี้เผชิญข้อกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงมาตรการจำกัดการส่งออกชิปขั้นสูงของบริษัท Super Micro Computer และ Nvidia ของสหรัฐฯ ไปยังประเทศจีน
ล่าสุด สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานคำแถลงชี้แจงจากบริษัท ซึ่งยืนยันว่า "สยาม เอไอ ไม่ได้มีการส่งออกเซิร์ฟเวอร์เอไอไปยังประเทศจีน" และ "สยาม เอไอ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำของสหรัฐฯ อย่างครบถ้วน"
อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ มูลค่าอย่างน้อย 2,500 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังประเทศจีน ซึ่งรวมถึงมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ส่งระหว่างเดือน เม.ย. ถึงกลางเดือน พ.ค. ปี 2025
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยดึงดูดการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับศูนย์ข้อมูล TikTok ของ ByteDance, Microsoft และ Google ของ Alphabet Inc.
สำหรับ สยาม เอไอ คอร์เปอเรชั่น หรือ SIAM AI Cloud คือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติงประสิทธิภาพสูง (High-Performance Computing) สัญชาติไทยแห่งแรกที่ได้รับสถานะ NVIDIA Cloud Partner (NCP) มุ่งเน้นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเอไอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ งานวิจัย และการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) โดยร่วมมือกับเทคโนโลยีระดับโลกเช่น Dell และ NVIDIA เพื่อพัฒนาเอไอของไทย
