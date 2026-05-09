กู้ภัยอิเหนาเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก 3 คนจากเหตุ 'ภูเขาไฟปะทุ' ในจังหวัดมาลูกูเหนือ

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเริ่มปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย 3 คนอีกครั้งในวันเสาร์ (9 พ.ค.);หลังจากภูเขาไฟดูโกโน (Dukono) บนเกาะฮัลมาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือเกิดการปะทุ
อิวาน รามดานี หัวหน้าหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างน้อย 100 นาย ประกอบด้วยทหารและตำรวจ รวมถึงโดรนตรวจจับความร้อน 2 ลำ ถูกส่งไปค้นหาชาวสิงคโปร์ 2 คน และชาวอินโดนีเซีย 1 คนที่ยังคงสูญหาย
เออร์ลิชสัน ปาซาริบู ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่า ผู้รอดชีวิตแจ้งกับตำรวจว่ามีผู้เสียชีวิต 3 คน ในนั้นรวมถึงชาวสิงคโปร์ 2 คน จากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อวันศุกร์ (8) ทว่าหน่วยกู้ภัยยังไม่ยืนยันการเสียชีวิต
หน่วยงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียระบุว่า ภูเขาไฟในจังหวัดมาลูกูเหนือเริ่มปะทุขึ้นในเช้าวันศุกร์ (8) พ่นเถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 10 กิโลเมตร
"เรากำลังมุ่งเน้นการค้นหาบริเวณรอบปากปล่องภูเขาไฟ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 700 เมตร" อิวาน กล่าว
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยอพยพคนได้ 17 คนในวันศุกร์ (8) ซึ่งประกอบด้วยชาวสิงคโปร์ 7 คน และชาวอินโดนีเซีย 10 คน ก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะยุติการค้นหาในช่วงเย็น เนื่องจากภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่อง
อิวาน ระบุว่า การค้นหาในวันเสาร์ (9) น่าจะยังคงเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยารายงานการปะทุอย่างน้อย 4 ครั้งในช่วงเช้า
กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตสิงคโปร์ในกรุงจาการ์ตากำลังทำงานร่วมกับทางการอินโดนีเซียเพื่อรวบรวมข้อมูล และให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลแก่ชาวสิงคโปร์ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวของพวกเขา
ลานา ซาเรีย หัวหน้าหน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาอินโดนีเซีย ระบุว่าทางหน่วยงานยังคงการเตือนภัยระดับที่ 3 จากระดับสูงสุดสำหรับภูเขาไฟดูโกโน และขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ภายในรัศมี 4 กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟ
ล่าสุด ไม่มีรายงานผลกระทบต่อเที่ยวบินจากการปะทุครั้งนี้
อินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนว "วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง
ที่มา: รอยเตอร์