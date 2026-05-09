'ทรัมป์' ประกาศ 'รัสเซีย-ยูเครน' ยอมหยุดยิง 3 วัน-แลกเปลี่ยนนักโทษ 1,000 คน หวังขยายเวลาต่อไปอีก

รัสเซียและยูเครนยืนยันเมื่อวันศุกร์ (8 พ.ค.) ว่าได้ตกลงหยุดยิงเป็นเวลาสามวัน โดยมีสหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตั้งแต่วันที่ 9- 11 พ.ค. และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาหวังว่าจะมีการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก
การประกาศหยุดยิงชั่วคราวของ ทรัมป์ ผ่านทาง Truth Social ในวันเดียวกันนั้นยังระบุด้วยว่า แต่ละประเทศซึ่งอยู่ในความขัดแย้งมานานกว่า 4 ปี จะแลกเปลี่ยนเชลยศึก 1,000 คน
“ผมอยากเห็นการขยายเวลาออกไปอีกมาก” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเย็นวันศุกร์ (8) “มันอาจเป็นไปได้”
ทั้งเคียฟและมอสโกต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ประกาศแยกกันในสัปดาห์นี้ ขณะที่รัสเซียเตรียมจัดพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะในวันที่ 9 พ.ค. ซึ่งเป็นการรำลึกถึงชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีในปี 1945
ทรัมป์ รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆ กับความล่าช้าในการยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย และการหยุดยิงถือเป็นข่าวดีเล็กน้อยสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งสงครามกับอิหร่านและอิสราเอลได้ส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมในประเทศ
ความพยายามที่จะยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเดือนที่ 3 แล้วดูเหมือนจะหยุดชะงักลง ท่ามกลางการปะทะกันครั้งใหม่ในอ่าวเปอร์เซีย
ทรัมป์เขียนในโพสต์บน Truth Social ว่า การหยุดยิงระหว่างยูเครนและรัสเซียจะรวมถึงการระงับ "กิจกรรมทางทหาร" ทั้งหมด และการแลกเปลี่ยนเชลยศึก 1,000 คนจากแต่ละประเทศ
"คำขอครั้งนี้มาจากผมโดยตรง และผมขอขอบคุณประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี เป็นอย่างยิ่ง หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยาวนาน รุนแรง และดุเดือด" ทรัมป์ กล่าวในโพสต์
ผู้นำสหรัฐฯเสริมว่า การเจรจายังคงดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงคราม "และเรากำลังเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกวัน"
ด้าน เซเลนสกี เขียนใน Telegram ยืนยันว่า การหยุดยิงเกิดขึ้นจากความพยายามในการเจรจาของสหรัฐฯ และประเด็นด้านมนุษยธรรมยังคงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ
“ด้วยเหตุนี้ วันนี้ภายใต้กรอบกระบวนการเจรจาที่ฝ่ายอเมริกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เราจึงได้รับการตกลงจากรัสเซียที่จะแลกเปลี่ยนเชลยศึกในอัตราส่วน 1,000 ต่อ 1,000” เซเลนสกี ระบุ
เซเลนสกี ยังออกคำสั่งแบบประชดประชัน “อนุญาต” ให้พิธีสวนสนามทางทหารของรัสเซียในวันที่ 9 พ.ค. ดำเนินต่อไปได้ และกล่าวว่าอาวุธของยูเครนจะไม่โจมตีจัตุรัสแดง
รัสเซียเตือนว่า หากยูเครนพยายามขัดขวางการสวนสนามที่จัตุรัสแดงในวันเสาร์ (9) กรุงเคียฟจะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยูเครนในไมอามีซึ่ง เซเลนสกี ชี้ว่าสำคัญมาก โดยทูตสหรัฐฯ มีกำหนดจะเยือนเคียฟในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยประจำทำเนียบเครมลิน กล่าวกับผู้สื่อข่าวในนามของ ปูติน ว่า รัสเซียได้ตกลงตามข้อริเริ่มของ ทรัมป์ แล้ว
“ข้อตกลงในเรื่องนี้บรรลุผลระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ” เขากล่าว
เซียร์เกย์ โซบยานิน นายกเทศมนตรีมอสโก กล่าวว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเป็นเวลากว่า 7 ชั่วโมง โดยสิ้นสุดประมาณ 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (1700 GMT) นับตั้งแต่ ทรัมป์ ประกาศหยุดยิง มอสโกได้ออกประกาศหยุดยิงไปแล้วหนึ่งฉบับ
ก่อนหน้านี้ รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศแยกกัน
ทั้งสองฝ่ายต่างยิงโจมตีกันด้วยขีปนาวุธ โดรน และปืนใหญ่ โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติสงคราม การเจรจาสันติภาพหยุดชะงักลง โดยรัฐบาลเคียฟปฏิเสธข้อเรียกร้องของ ปูติน ที่ให้ยูเครนต้องยอมยกดินแดนส่วนที่เหลือในดอนบาสที่ยังคงปกป้องเอาไว้ได้ตั้งแต่ปี 2022
ที่มา: รอยเตอร์