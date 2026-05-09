รัฐบาลสหรัฐฯ เผย 'แฟ้มลับ UFO' นักวิจารณ์ชี้แค่กลยุทธ์เบนความสนใจจากปัญหาของ 'ทรัมป์'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พีท เฮกเซธ ได้เปิดเผยเอกสารลับหลายสิบฉบับเกี่ยวกับรายงานการพบเห็น UFO และสิ่งมีชีวิตต่างดาวในวันศุกร์ (8 พ.ค.) เพื่อให้ประชาชนชาวอเมริกันได้รับรู้ข้อมูลอย่าง "โปร่งใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน"
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุในคำแถลงว่า การเปิดเผยเอกสารและภาพถ่าย "ปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้" ที่รอคอยมานานนี้ จะตามมาด้วยการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีการปลดชั้นความลับมากขึ้น
เอกสารประมาณ 170 ฉบับประกอบด้วยรายงานในปี 1947 เกี่ยวกับ "จานบิน" รวมถึงภาพถ่าย "ปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถระบุได้" ที่ถ่ายจากพื้นผิวดวงจันทร์ระหว่างภารกิจอะพอลโล 12 ในปี 1969 และบันทึกคำพูดของลูกเรืออะพอลโล 17 ที่บรรยายถึงวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ที่เห็นจากดวงจันทร์ในปี 1972
โรนัลด์ อีแวนส์ นักบินภารกิจอะพอลโล 17 รายงานว่า "มีอนุภาค หรือเศษชิ้นส่วน หรืออะไรบางอย่างที่สว่างมากจำนวนหนึ่งลอยผ่านไป ขณะที่เรากำลังเคลื่อนที่" ตามบันทึกคำพูด
"รับทราบ เข้าใจแล้ว" ศูนย์ควบคุมภารกิจตอบ
รัฐมนตรีกลาโหม เฮกเซธ กล่าวว่า "เอกสารเหล่านี้ซึ่งถูกปกปิดไว้เป็นความลับได้จุดประกายการคาดเดาที่สมเหตุสมผลมานานแล้ว และถึงเวลาแล้วที่ชาวอเมริกันจะได้เห็นด้วยตาตนเอง"
การเปิดเผยบันทึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะจุดประกายการถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับความลับของรัฐบาล และความเป็นไปได้ของการมีสิ่งมีชีวิตบนดวงดาวอื่นๆ ในจักรวาล
"ในขณะที่รัฐบาลชุดก่อนๆ ขาดความโปร่งใสในเรื่องนี้ แต่ด้วยเอกสารและวิดีโอชุดใหม่นี้ ประชาชนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า "เกิดอะไรขึ้นกันแน่?" ทรัมป์ ระบุ
"ขอให้สนุกและเพลิดเพลิน!"
การเคลื่อนไหวนี้ได้การตอบรับที่ดีจาก ทิม เบอร์เช็ตต์ และ แอนนา พอลินา ลูนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งทั้งคู่สนับสนุนการเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับ UFO ลูนา กล่าวว่า คาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ 30 วัน
"เอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า UAP ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการคาดเดาหรือความอยากรู้อยากเห็นของสาธารณชน" อาวี โลบ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวในอีเมลถึงรอยเตอร์ "รัฐบาลได้รวบรวมบันทึกไว้แล้ว"
โลบ กล่าวว่า ภาพจากยานอวกาศอะพอลโล 12 และ 17 นั้นน่าทึ่ง แต่ก็อาจเป็นผลมาจากการชนของดาวเคราะห์น้อยบนพื้นผิวดวงจันทร์ เขากล่าวเสริมว่าอาจมีข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านี้ออกมาอีก แต่จะต้องใช้เวลานานกว่าในการเปิดเผย
อย่างไรก็ดี นักวิจารณ์บางคนมองว่าการเปิดเผยข้อมูล UFO เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาทางการเมืองของทรัมป์ รวมไปถึงปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านที่ไม่เป็นที่นิยม ตลอดจนแรงกดดันจากสาธารณชนให้เปิดเผยเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีค้ากาม
"ฉันไม่สนใจเอกสาร UFO เลยจริงๆ ฉันไม่เห็นด้วยเลย ฉันเบื่อหน่ายกับโฆษณาชวนเชื่อแบบ 'ดูแสงอะไรนั่นสิ' เหลือเกิน” มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน อดีต ส.ส.รีพับลิกัน เขียนไว้ใน X
ที่มา: รอยเตอร์