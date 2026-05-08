ข้อมูล CIA ชี้! 'อิหร่าน' ยังเหลือคลังขีปนาวุธ 70% ทนการปิดล้อมของสหรัฐฯ ได้อีกหลายเดือน

หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่า อิหร่านสามารถทนต่อผลกระทบจากการปิดล้อมของสหรัฐฯ ได้อีก 3-4 เดือน และยังคงมีคลังขีปนาวุธอีกจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยต่อคำกล่าวอ้างของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ว่าเตหะรานต้องการให้สงครามยุติลงโดยเร็ว
การวิเคราะห์ใหม่ของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ชี้ให้เห็นว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอาจมีความอดทนยืดหยุ่นมากกว่าที่คาดไว้ และสามารถทนต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดล้อมได้จนถึงปลายปีนี้
แหล่งข่าว 4 คนที่คุ้นเคยกับเอกสารดังกล่าวเปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์ว่า รายงานลับฉบับนี้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาล ทรัมป์ เมื่อต้นสัปดาห์นี้
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า การเก็บน้ำมันบางส่วนไว้ในคลังเก็บน้ำมันลอยน้ำบนเรือบรรทุกน้ำมัน และลดปริมาณการผลิตในแหล่งน้ำมัน ทำให้บ่อน้ำมันยังคงใช้งานได้ต่อไป
ในแง่ของเศรษฐกิจ แหล่งข่าวชี้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอิหร่าน "ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บางคนกล่าวอ้าง”
รายงานระบุว่า อิหร่านอาจสามารถลักลอบขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางบกโดยรถบรรทุกและรถไฟ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาล
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่า “มีความเชื่อว่าพวกเขาอาจเริ่มขนส่งน้ำมันบางส่วนทางรถไฟผ่านเอเชียกลางได้”
แหล่งข่าว 4 คนที่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ชี้ว่า CIA ประเมินว่าอิหร่านอาจสามารถอยู่รอดได้ระหว่าง 90 ถึง 120 วัน หรืออาจนานกว่านั้น ก่อนที่จะเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับรายงานของ The Independent เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งระบุว่าอิหร่านมีน้ำมันดิบสำรองสำหรับส่งให้จีนได้ประมาณ 120 วัน
โยฮันเนส ราอูบัล นักวิเคราะห์อาวุโสของ Kpler กล่าวกับ The Independent เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ว่า อิหร่านไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการปิดล้อมในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจาก "มีปริมาณน้ำมันจำนวนมากอยู่ในเรือแล้ว"
ที่มา: The Independent