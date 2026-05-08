ปักกิ่งอมยิ้ม! สภาไต้หวันอนุมัติงบกลาโหมแค่ 2 ใน 3 ของที่รัฐบาล 'ไล่ ชิงเต๋อ' เรียกร้อง

สภานิติบัญญัติไต้หวันซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายค้านได้อนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มเติมแค่ราวๆ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณสองในสามของจำนวนเงินที่รัฐบาลร้องขอ เพื่อเสริมกำลังกองทัพในการรับมือกับกองทัพจีนที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ต้องการให้มีการอนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มเติมจำนวน 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (39,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งรวมถึงเงินสำหรับอาวุธจากสหรัฐฯ และอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศ เช่น โดรน เพื่อยกระดับป้องปรามจีนที่มองว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านซึ่งครองที่นั่งมากที่สุดในสภาได้ผ่านร่างงบประมาณของตนเองมูลค่า 780,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (24,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยให้เหตุผลว่าข้อเสนอของรัฐบาลนั้นไม่ชัดเจน และอาจนำไปสู่การทุจริต
พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล แสดงความเสียใจที่ฝ่ายค้านเพิกเฉยต่อคำอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าของกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่เพียงแต่จำกัดขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไต้หวันเท่านั้น แต่ยังอาจสร้างช่องโหว่ด้านความมั่นคงอีกด้วย
“นี่ไม่ใช่แค่ส่วนลดในแง่ของจำนวนเงินดอลลาร์ แต่เป็นการลดราคาในระบบป้องกันประเทศโดยรวมของไต้หวัน และเป็นการลดราคาในคำประกาศของไต้หวันต่อโลกถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันตนเอง” ไล่ คุนเฉิง (賴坤成) โฆษกพรรค ระบุในถ้อยแถลง
เจิ้ง ลี่เหวิน ประธานพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุด กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า งบประมาณที่อนุมัติไปนั้นมีไว้สำหรับซื้ออาวุธจากสหรัฐฯ เท่านั้น
“ความมั่นคงของชาติไต้หวันต้องตั้งอยู่บนสองเสาหลัก เสาหลักหนึ่งคือขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งเพียงพอ และอีกเสาหลักหนึ่งคือความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการแสวงหาสันติภาพระหว่างสองฝั่งช่องแคบ” เจิ้ง ซึ่งเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนที่แล้วและได้พบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเสริม
