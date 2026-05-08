ผลสำรวจชี้! ภาพลักษณ์สหรัฐฯ ในสายตาชาวโลกตกต่ำยิ่งกว่า 'รัสเซีย' ขณะที่ 'จีน' ถูกมองในเชิงบวก

ผลการศึกษาประจำปีเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (8พ.ค.) แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ในสายตาโลกเสื่อมถอยลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และแย่กว่าภาพลักษณ์ของรัสเซียเสียอีก เนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยังคงสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
มูลนิธิพันธมิตรประชาธิปไตย (Alliance of Democracies Foundation) ซึ่งตั้งอยู่ในเดนมาร์ก และเป็นผู้จัดทำผลสำรวจนี้ ระบุว่า สหรัฐฯ ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในคำถามที่ว่า ประเทศใดเป็นภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุด รองจากรัสเซียและอิสราเอล ผลสำรวจไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ แต่มูลนิธิกล่าวว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการปกป้องและส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย
“การเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วของภาพลักษณ์สหรัฐฯ ในสายตาโลกนั้นน่าเศร้า แต่ก็ไม่น่าตกใจ” แอนเดอร์ส ฟ็อกห์ ราสมุสเซน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและอดีตเลขาธิการนาโต กล่าว
เขากล่าวเสริมว่า "นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรอย่างกว้างขวาง และขู่ว่าจะรุกรานดินแดนของพันธมิตรนาโต"
การเรียกเก็บภาษีศุลกากรของทรัมป์ การขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะควบคุมกรีนแลนด์ซึ่งจัดเป็นดินแดนของนาโตเช่นกันผ่านทางเดนมาร์ก การตัดความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ แก่ยูเครน รวมถึงสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตามมา ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรปสั่นคลอนอย่างมาก
ด้วยความโกรธเคืองที่ประเทศในยุโรปปฏิเสธที่จะส่งกองทัพเรือไปช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือเดินทะเลทั่วโลกผ่าน หลังจากเริ่มสงครามทางอากาศกับอิหร่าน ทรัมป์จึงกล่าวในเดือน เม.ย. ว่า เขาพิจารณาที่จะนำสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากนาโต ซึ่งยิ่งทำให้กลุ่มพันธมิตรนี้อ่อนแอลงไปอีก
ผลสำรวจดัชนีการรับรู้ประชาธิปไตย ซึ่งจัดอันดับการรับรู้ของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ -100% ถึง +100% แสดงให้เห็นว่า การรับรู้สุทธิของสหรัฐฯ เปลี่ยนไปเป็น -16% จาก +22% เมื่อสองปีก่อน ทำให้สหรัฐฯ อยู่ในอันดับต่ำกว่ารัสเซียที่ -11% และจีนที่ +7%
ทั้งนี้ รายงานไม่ได้ให้เหตุผลสำหรับความรู้สึกเชิงบวกที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อจีน
บริษัทสำรวจความคิดเห็น Nira Data ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-21 เม.ย. โดยอิงจากผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 94,000 คนใน 98 ประเทศ การรับรู้ของประเทศต่างๆ วัดจากกลุ่มตัวอย่าง 46,600 คนใน 85 ประเทศ
รายงานนี้เผยแพร่ก่อนการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยโคเปนเฮเกน (Copenhegen Democracy Summit) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค.
ที่มา: รอยเตอร์