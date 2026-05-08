กู้ภัยอิเหนาเร่งค้นหานักเดินป่า 20 คน หลัง 'ภูเขาไฟปะทุ' ในจังหวัดมาลูกูเหนือ

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกำลังเร่งช่วยเหลือนักเดินป่า 20 คน หลังภูเขาไฟดูโกโน (Dukono) บนเกาะฮัลมาเฮราปะทุขึ้นเมื่อวันศุกร์ (8 พ.ค.)
ภูเขาไฟดูโกโนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดมาลูกูเหนือ ปะทุขึ้นเมื่อวันศุกร์ เวลา 07:41 น. ตามเวลาท้องถิ่น พ่นเถ้าภูเขาไฟสูงถึง 10 กิโลเมตรขึ้นสู่ท้องฟ้า ตามรายงานจากสำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซีย
ลานา ซาเรีย หัวหน้าสำนักงาน แถลงว่า ทางหน่วยงานยังคงสถานะเตือนภัยที่ภูเขาไว้ที่ระดับที่ 3 จากระดับสูงสุด
อีวาน รามดานี หัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่น กล่าวกับรอยเตอร์ว่า พวกเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่หลายสิบคน รวมถึงตำรวจไปค้นหานักเดินป่า 20 คนที่ติดอยู่จากการปะทุ
อีวาน กล่าวว่า นักเดินป่า 9 คนเป็นชาวสิงคโปร์ และที่เหลือเป็นชาวอินโดนีเซีย
ทางการได้เตือนประชาชนให้งดกิจกรรมใดๆ ในรัศมี 4 กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟ
หน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาได้เตือนถึงความเสี่ยงจากโคลนถล่มหากมีฝนตกลงมาด้วย
ล่าสุด ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการหยุดชะงักของเที่ยวบินสืบเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟ
ที่มา : รอยเตอร์