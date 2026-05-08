สิงคโปร์สั่ง 'กักตัว-ตรวจหาเชื้อ' สองพลเมืองจากเรือสำราญที่พบการระบาดของ 'ไวรัสฮันตา'

สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ (CDA) ของสิงคโปร์แถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (7 พ.ค.) ว่า สิงคโปร์ได้แยกกักตัวและกำลังตรวจหาเชื้อในผู้ที่เคยอยู่บนเรือสำราญลำที่เชื่อมโยงกับการระบาดของไวรัสฮันตา (Hantavirus) ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
หลายประเทศทั่วโลกกำลังติดตามผู้โดยสารบนเรือที่ติดเชื้อไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสฮันตาต่อไป มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ได้แก่ คู่สามีภรรยาชาวดัตช์ และชาวเยอรมัน 1 ราย จากการระบาดบนเรือ MV Hondius ขณะที่เชื่อว่ามีผู้ติดเชื้ออีก 8 ราย
โดยปกติแล้ว ไวรัสฮันตาจะแพร่กระจายโดยสัตว์ฟันแทะ แต่ในบางกรณีอาจแพร่จากคนสู่คนได้
ผู้ที่อาศัยอยู่บนเรือทั้งสองราย เป็นชายอายุ 67 และ 65 ปี ถูกแยกกักตัวที่ศูนย์โรคติดต่อแห่งชาติ พวกเขาอยู่บนเรือ MV Hondius ตั้งแต่เรือออกเดินทางจากท่าเรืออุชัวยา ประเทศอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ตามถ้อยแถลงของ CDA
"คนหนึ่งมีน้ำมูกไหล แต่โดยรวมแล้วแข็งแรงดี และอีกคนไม่มีอาการใดๆ ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในสิงคโปร์ในขณะนี้ อยู่ในระดับต่ำ" CDA ระบุ
หากผลการตรวจหาเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบ ชายทั้งสองจะถูกกักตัวเป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่สัมผัสเชื้อครั้งสุดท้าย และหากผลตรวจเป็นบวก พวกเขาจะยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังและรักษาต่อไป
ทั้งสองคนลงจากเรือ และอยู่บนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาจากเซนต์เฮเลนาไปยังโจฮันเนสเบิร์กเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ผู้ป่วยรายนั้นไม่ได้เดินทางไปสิงคโปร์ และเสียชีวิตในแอฟริกาใต้แล้ว
ที่มา : รอยเตอร์