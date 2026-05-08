ไหนอีก 75 ปีจะแซงไทย! กัมพูชาปรับลดคาดการณ์ ศก.รัวๆ ศึกพิพาทชายแดนถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤต ตอ.กลาง

รัฐบาลกัมพูชาปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศษรฐกิจของประเทศ สำหรับปี 2026 หนล่าสุด ลงเหลือ 4.2% จากเดิมที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 5.0% อ้างอิงผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ถาโถมเข้ามาซ้ำเติม จากเดิมที่ได้รับผลกระทบอยู่ก่อนแล้ว จากมาตรการรีดภาษีของสหรัฐฯและความขัดแย้งเรื่องชายแดนกับไทย
ในรายงานกรอบการคลังระยะปานกลางปี 2027-2029 ที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระบุว่าปัจจุบันกัมพูชาอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน อันเนื่องจากวิกฤตต่างๆนานาและความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีต้นตอจากการยกระดับความเข้มข้นในนโยบายกีดกันทางการค้า สงครามการค้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รายงานระบุต่อว่าในช่วง 2 ปีหลังสุด กัมพูชาต้องเผชิญกับพายุทอร์นาโดทางเศรษฐกิจ 3 ลูกติดๆ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้นโยบายรีดภาษีตอบโต้ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ, ข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย และสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งโหมกระพือวิกฤตทางพลังงาน
ปัญหาความท้าทายเหล่านี้เพิ่มความไม่แน่นอนและก่อความเสี่ยงแก่แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
"ในบทริบทนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 5.0% ในรายงานว่าด้วยการจัดการทางการเงิน (Law on Financial Management) ปี 2026 เวลานี้ประเมินว่าน่าจะแตะระดับแค่ราวๆ 4.2% สืบเนื่องจากผลกระทบโดยตรงและผลกระทบแบบลูกโซ่จากประเด็นพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย การปราบปรามสแกมออนไลน์และราคาพลังงานที่พุ่งสูง ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคต่างๆ ทั้งเกษตรกรรม, การขนส่ง, การท่องเที่ยวและการค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่ง"
รายงานยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปี 2027 จากเดิม 5.5% เหลือ 5.0% สืบเนื่องจากผลกระทบที่ลากยาวจากปัญหาความท้าทายต่างๆที่เผชิญในปี 2026 อย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาคาดการณ์ถึงการเติบโตโดยเฉลี่ย 5.5% ในระยะกลาง(ปี 2028-2029) ได้แรงหนุนจากความคาดหมายเกี่ยวกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และการกลับสู่ภาวะปกติ
พนมเปญโพสต์รายงานว่า การปรับลดคาดการณ์ครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบตัวเลขประมาณการของสถาบันระหว่างประเทศหลักๆ ซึ่งปรับแก้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ตามตัวเลขประมาณการพื้นฐานที่พวกเขาเผยแพร่เมื่อปลายปี 2025 ขณะที่ยังคงคาดหมายว่าจะยังมีการเติบโตในระยะกลาง
การปรับตัวเลขคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ สวนทางกับความคาดหมายของ เคซีย์ บาร์เน็ตต์ อดีตประธานหอการค้าอเมริกันในกัมพูชา ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ เชื่อว่ากัมพูชาอาจแซงหน้าไทยทั้งในด้านผลผลิตทางเศรษฐกิจและขนาดประชากรภายใน 75 ปีข้างหน้า หากนำนโยบายระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้
อดีตประธานหอการค้าอเมริกันผู้นี้กล่าว ณ ขณะนั้น ว่ากัมพูชามีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยจีดีพีขยายตัวเฉลี่ย 5.5% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2025 เทียบกับประมาณ 2% ในไทย
เขากล่าวอ้างข้อมูล ณ ขณะนั้น บอกต่อว่า เฉพาะในปี 2025 เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตอย่างน้อย 4.8% ในขณะที่ไทยเติบโตเพียง 2.1% ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์ยังชี้ให้เห็นถึงความได้เปรียบทางด้านประชากรศาสตร์ โดยกัมพูชามีอัตราการเกิดที่ 2.5 คนต่อผู้หญิง 1 คน เทียบกับ 1.2 คนในไทย
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)