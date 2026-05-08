ไม่ทันขาดคำ!'อิหร่าน-US'ปะทะอีกรอบแถวฮอร์มุซ ดวลเดือดที่สุดตั้งแต่หยุดยิง แต่ทรัมป์บอก'แค่หยอกกันเฉยๆ'

สหรัฐฯและอิหร่านปะทะกันอีกรอบในวันพฤหัสบดี(7พ.ค.) ในบททดสอบครั้งหนักหน่วงที่สุดของข้อตกลงหยุดยิง 1 เดือน อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเตหะรานบอกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ส่วนอเมริกาแสดงท่าทีไม่ต้องการยกระดับความรุนแรง โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่าเป็นแค่การหยอกล้อกันเท่านั้น
กองทัพอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐฯเล็งเป้าเล่นงานเรือ 2 ลำที่กำลังเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซและปฏิบัติการโจมตีใส่ดินแดนของอิหร่าน ส่วนทางกองทัพอเมริกาอ้างว่าพวกเขาแค่เพียงตอบโต้การโจมตีของฝ่ายเตหะราน
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอบีซี ว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลและพยายามหาทางกลบกระแสเกี่ยวกับการยิงตอบโต้กันครั้งนี้ โดยบอกว่า "มันเป็นแค่การหยอกล้อกันเท่านั้น" ขณะเดียวกันต่อมา สื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่าน รายงานว่าตามหลังเหตุโจมตี สถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติแล้ว
ความเป็นปรปักษ์หวนคืนมาอีกรอบ ในขณะที่วอชิงตันกำลังรอการตอบสนองของอิหร่าน ต่อข้อเสนอหนึ่งของสหรัฐฯที่จะหยุดการส้รบ แต่ทิ้งประเด็นอันเป็นที่ถกเถียงที่สุดไว้คุยกันภายหลัง อย่างเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ทั้ง 2 ฝ่ายยิงตอบโต้กันเป็นครั้งคราว นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 เมษายน
กองบัญชาการทหารร่วมของอิหร่าน กล่าวหาสหรัฐฯละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการเล็งเป้าเล่นงานเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งและเรืออีกลำของอิหร่าน รวมถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่พลเรือนบนเกาะเกชม์ในช่องแคบฮอร์มุซ และพื้นที่ชายฝั่งบันดาร์ คามีร์ ซิริค ที่อยู่ใกล้ๆกันในแผ่นดินใหญ่ พร้อมระบุพวกเขาตอบโต้ด้วยการยิงใส่เรือทหารอเมริกา ทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซและทางใต้ของท่าเรือชาบาฮาร์
โฆษกของกองบัญชาการกลางกองกำลังคาตัม อัล-อันบิยากองบัญชาการปฏิบัติการทางทหารสูงสุดของอิหร่าน เผยว่าปฏิบัติการโจมตีของพวกเขา ก่อความเสียหายสำคัญๆ แต่ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐฯตอบโต้ว่าไม่มีทรัพย์สินใดถูกเล่นงาน
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯบอกว่าอิหร่านใช้ขีปนาวุธ โดรนและเรือขนาดเล็กในการโจมตี ซึ่งเล็งเป้าหมายเล่นงานเรือพิฆาต 3 ลำ ส่วนทางอเมริกาเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งขีปนาวุธและโดรน รวมถึงที่ตั้งอื่นๆ เป็นการตอบโต้ "กองบัญชาการกลางสหรัฐฯไม่ได้เสาะหายกระดับสถานการณ์ แต่ยังคงตั้งมั่นและพร้อมที่จะปกป้องกองกำลังอเมริกา" ถ้อยแถลงระบุ
ในอีกหลายชั่วโมงต่อมาหลังเหตุยิงกัน สถานีโทรทัศน์เพรสทีวี สื่อมวลชนของอิหร่าน รายงานว่า "สถานการณ์บนเกาะต่างๆของอิหร่านและเมืองต่างๆที่อยู่ตามแนวชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซ กลับสู่ภาวะปกติแล้วในตอนนี้"
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้ง 2 ฝ่ายยิงตอบโต้กันไปมา นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มต้นขึ้น
เมื่อวันจันทร์(4พ.ค.) กองทัพสหรัฐฯเผยว่าได้ทำลายเรือขนาดเล็กของอิหร่าน 6 ลำ และสกัดขีปนาวุธร่อนและโดรนของอิหร่าน ในระหว่างที่เตหะรานหาทางสกัดกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่พยายามปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ก่อนการปะทะกันรอบล่าสุด สหรัฐฯหยิบยกข้อเสนอยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการ กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก โดยยังไม่จัดการประเด็นความต้องการหลักของอเมริกา ที่เรียกร้องให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์
เตหะรานระบุว่าพวกเขายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนดังกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์ส)