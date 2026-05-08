น้ำมันผันผวน-ทองขึ้น หุ้นสหรัฐฯปิดลบ จับตาสถานการณ์สงครามอิหร่าน

ราคาน้ำมันซื้อขายผันผวนก่อนขยับลงในวันพฤหัสบดี(7พ.ค.) หลังมีข่าวซาอุดีอาระเบียและคูเวตยกเลิกข้อจำกัดต่อสหรัฐฯเกี่ยวกับการใช้น่านฟ้าและฐานทัพในปฏิบัติการคุ้มกันเรือสินค้าล่องผ่านฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดลบ ขณะที่ทองคำดีดตัวขึ้นเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 27 เซนต์ ปิดที่ 94.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 1.21 ดอลลาร์ ปิดที่ 100.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในวันพฤหัสบดี(7พ.ค.) วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่าซาอุดีอาระเบียและคูเวต ยกเลิกข้อจำกัดต่อกองทัพสหรัฐฯ ไฟเขียวให้ใช้น่านฟ้าและฐานทัพของพวกเขา อ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่อเมริกาและซาอุดีอาระเบีย ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากรัฐบาลทรัมป์กำลังหาทางกลับมาเปิดปฏิบัติการ "โปรเจ็ค ฟรีดอม" เข้าอารักขาพาเรือสินค้าต่างๆล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสหรัฐฯและอิหร่านเข้าใกล้ข้อตกลงยุติสงครามชั่วคราวและอย่างจำกัด รอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุว่าร่างกรอบการทำงานดังกล่าว จะหยุดการสู้รบ โดยจะคลี่คลายประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดไว้ภายหลัง และมีแก่นกลางอยู่ที่บันทึกความเข้าใจระยะสั้น ไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพอย่างครอบคลุม
สถานการณ์ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านเป็นตัวฉุดรั้งตลาดในวงกว้าง ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(7พ.ค.) ท่ามกลางการแกว่งตัวลงของหุ้นอินเทลและบริษัทชิปอื่นๆ
ดาวโจนส์ ลดลง 313.62 จุด (0.63 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,596.97 เอสแอนด์พี ลดลง 28.01 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,337.11 จุด แนสแดค ลดลง 32.75 จุด (0.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,806.20 จุด
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯและอิหร่าน นักลงทุนเฝ้ารอรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกาที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์(8พ.ค.) โดยคาดหมายกันว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 62,000 อัตราในเดืนอเมษายน หลังฟื้นตัว 178,000 อัตรา ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตามราคาทองคำปรับขึ้นในวันพฤหัสบดี(7พ.ค.) นักลงทุนบางส่วนยังมองในแง่บวกเกี่ยวกับแนวโน้มข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯและอิหร่าน คลายกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยระดับสูงยืดเยื้อ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 16.60 ดอลลาร์ หรือ 0.4 % ปิดที่ 4,710.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)