จัดหนัก! อิหร่านเปิดคลิปเย้ยทรัมป์ โชว์ตัวเป็นๆ "ซากโดรน MQ-9A ER Reaper" ของอเมริกาหลังยิงตกที่ช่องแคบฮอร์มุซ

เอเจนซีส์ – เตหะรานวันพุธ(6 พ.ค)โชว์ซากโดรนสอดแนมสหรัฐฯ MQ-9A ER Reaper ตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาประกาศว่าสงครามอิหร่านใกล้ยุติและมีการหารือที่ดีกับเตหะราน
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(7 พ.ค)ว่า กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิหร่าน IRGC เผยแพร่คลิปวานนี้(6) มีเนื้อหาคนจำนวนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างซากชิ้นส่วนที่ระบุว่าเป็นโดรนสอดแนมสหรัฐฯ
รอยเตอร์ได้ทำการยืนยันพิกัดแล้วแต่กล่าวว่าในขณะที่วันที่ของภาพไม่สามารถยืนยันได้ แต่ไม่พบเวอร์ชั่นเก่าของคลิปนี้ถูกโพสต์ก่อนวันที่ 6 พ.ค
ด้าน อารัน ดอว์สัน (Arun Dawson)นักศึกษาปริญญาเอกอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษาสงครามประจำสถาบันวิจัยอากาศและอวกาศฟรีแมน FASI ( Freeman Air and Space Institute)ประจำวิทยาลัยคิงคอลเลจชื่อดังของอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ว่า วัตถุที่แสดงในคลิปอิหร่านดูเหมือนจะเป็นถังเชื้อเพลิงนอกของโดรน MQ-9A ER Reaper ที่รู้จักในชื่อ Predator B ของสหรัฐฯนั่นเอง
