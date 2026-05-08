“เท็ด เทอร์เนอร์” ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ CNN โด่งดังจากรายงานสงครามอ่าวอาหรับสมัยซัดดัมบุกคูเวตยุค 90 เสียชีวิตในวัย 87 ที่รัฐฟลอริดา

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – เท็ด เทอร์เนอร์ ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง CNN ของสหรัฐฯที่สร้างชื่อจาการรายงานข่าวสงครามอ่าวอาหรับรอบแรกสมัยซัดดัมบุกคูเวตเมื่อยุค 90 เสียชีวิตในวันพุธ(7 พ.ค)ขณะที่มีอายุ 87 ปีที่บ้านพักในรัฐฟลอริดา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ร่วมแถลงสดุดีไว้อาลัย
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(7 พ.ค)ว่า เจ้าพ่อสื่อตะวันตก เท็ด เทอร์เนอร์ (Ted Turner) ผู้ที่นำวัฒนธรรมสมัยใหม่ปฎิวัติวงการข่าวอเมริกันด้วยการเสนอข่าวตลอด 24 ชั่วโมงได้เสียชีวิตลงแล้วในวันพุธ(7) ขณะที่มีอายุได้ 87 ปี อ้างอิงจากการแถลงของสถานีโทรทัศน์ CNN
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับ CNN ยังออกมาสดุดีเทอร์เนอร์ว่า “เป็นหนึ่งในยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์และเขายังเป็นเพื่อนของผมอีกด้วย”
ผู้นำสหรัฐฯกล่าวต่อว่า “เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมต้องการเขา เขาจะอยู่ที่นั่น ปรารถนาที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีเสมอ!”
ด้านซีอีโอ CNN คนปัจจุบัน มาร์ก ทอมป์สัน (Mark Thompson) ได้กล่าวถึงผู้ก่อตั้งว่าเป็นเสมือนยักษ์ที่ให้บ่าพวกเราได้ยืน และพวกเราจะใช้โอกาสในวันนี้เพื่อจดจำเขาและสิ่งที่เขากระทำต่อชีวิตของพวกเราและต่อโลก”
บีบีซีรายงานว่า ในปี 1980 เทอร์เนอร์ได้ก่อตั้งเครือข่าวเคเบิล์ทีวีขึ้นมาที่มีเป้าหมายเพื่อการรายงานข่าวอย่างเดียวที่ในเวลาต่อมาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสื่อของเขา
แถลงการณ์มีใจความว่า “เท็ดนั้นเข้าร่วมอย่างยิ่งและเป็นผู้นำที่อุทิศตัว กล้าหาญ ไม่กลัวและมักจะทำตามสัญชาตญาณและเชื่อการตัดสินใจของตัวเอง”
และเสริมต่อว่า เขาเคยเป็นและยังคงเป็นจิตวิญญาณของ CNN”
สถานีผ่านดาวเทียม CNN สร้างชื่อดังไปทั่วโลกเมื่อรายงานสดจากสงครามอ่าวอาหรับรอบแรกสมัยอดีตประธานาธิบดีอิรัก ซัดดัม ฮุสเซน บุกคูเวต ระหว่างปี 1990 – ปี 1991
ทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จอร์จ เอช.ดับเบิลยู บุช(George H.W. Bush) ผู้พ่อที่ส่งสหรัฐฯเข้าสู่สงครามอ่าวอาหรับรอบแรกได้เคยแสดงวาทะที่ดังไปทั่วโลกว่า เขารู้จากสถานีโทรทัศน์ CNN มากกว่า CIA เสียอีกในระหว่างสงครามอ่าว
บีบีซีรายงานว่า เท็ด เทอร์เนอร์ ผู้ที่มีฉายาว่า “กระบอกเสียงแห่งแดนใต้” และ “กัปตันสุดทน” แต่งงานกับดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด เจน ฟอนดา (Jane Fonda)ระหว่างปี 1991 - ปี 2001
ทั้งนี้ครอบครัวเทอร์เนอร์ประกาศผ่านแถลงการณ์ว่า เท็ด เทอร์เนอร์ จากไปโดยสงบที่บ้านพักของเขาในทัลลาฮัสซี (Tallahassee) รัฐฟลอริดา และเขาล้อมรอบไปด้วยสมาชิกครอบครัว
ทั้งนี้เมื่อปี 2018 เจ้าของ CNN ได้ออกมาเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมจากเลวีบอดี้ (Lewy body dementia)และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในปีที่แล้วด้วยโรคปอดบวมปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้อาณาจักรธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของเทอร์เนอร์ยังรวมถึง TBS และ TNT , Turner Classic Movies และช่อง Cartoon Network
ส่วนในด้านกีฬาพบว่าเขายังเป็นเจ้าของทีมอีกด้วยเป็นต้นว่า ได้แก่ ทีมเบสบอล Atlanta Braves เป็นต้น