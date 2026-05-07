มีหลายสิบคนลงจากเรือไปแล้วตั้งแต่ 24 เมษา หวั่นแพร่เชื้อไวรัสฮันตา

บริษัทเดินเรือ Oceanwide Expeditions และเจ้าหน้าที่ของเนเธอร์แลนด์ระบุในวันพฤหัสบดี (7 พ.ค.) ว่าผู้โดยสารหลายสิบคนได้ลงจากเรือสำราญลำนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน โดยไม่มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด เกือบสองสัปดาห์หลังจากผู้โดยสารรายแรกเสียชีวิตบนเรือที่ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสฮันตา
ข่าวนี้ทำให้เกิดความกังวลว่า ไวรัสอาจแพร่กระจายเมื่อคนเหล่านั้นเดินทางกลับถึงบ้าน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะบอกว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยทั่วไปนั้นถือว่าต่ำ
ก่อนหน้านี้ บริษัทเดินเรือสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ระบุว่า ศพของชายชาวดัตช์ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เมษายน ถูกนำออกจากเรือที่เกาะเซนต์เฮเลนาในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้เมื่อวันที่ 24 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ภรรยาของเขาลงจากเรือด้วย จากนั้นเธอบินไปแอฟริกาใต้ในวันต่อมาและเสียชีวิตที่นั่น
ล่าสุดบริษัทระบุในวันพฤหัสบดีว่า มีผู้โดยสาร 29 คนลงจากเรือที่เซนต์เฮเลนาในวันนั้น ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ระบุจำนวนไว้ที่ประมาณ 40 คน ซึ่งบริษัทไม่ได้ยอมรับก่อนหน้านี้ว่ามีหลายสิบคนลงจากเรือในเวลานั้น
บริษัท Oceanwide Expeditions กล่าวว่า ผู้โดยสารที่ลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดมีอย่างน้อย 12 สัญชาติ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 คนที่ไม่ทราบสัญชาติ
องค์การอนามัยโลกเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า กรณีการติดเชื้อไวรัสฮันตาในผู้โดยสารรายแรกที่ได้รับการยืนยันบนเรือนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม โดยเป็นชายชาวอังกฤษที่ถูกส่งตัวจากเรือไปยังแอฟริกาใต้จากเกาะแอสเซนชันสามวันหลังจากจอดที่เซนต์เฮเลนา
มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากการระบาดแล้ว 3 ราย และอีกหลายคนกำลังป่วย มีผู้คน 3 คน รวมถึงแพทย์ประจำเรือ ถูกส่งตัวไปรักษาในยุโรปเมื่อวันพุธ ขณะที่เรืออยู่ใกล้กับประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดในแอฟริกาตะวันตก
ศพของผู้เสียชีวิตรายที่สาม ซึ่งเป็นหญิงชาวเยอรมัน ยังคงอยู่บนเรือหลังจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
ขณะนี้เรือกำลังแล่นไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางสามถึงสี่วัน โดยมีผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า 140 คนยังคงอยู่บนเรือ
เจ้าหน้าที่ในแอฟริกาใต้และยุโรปกำลังพยายามติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีรายงานว่าชายคนหนึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาที่สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่เขาลงจากเรือที่เซนต์เฮเลนาและเดินทางกลับบ้านไปแล้ว แม้ว่าการเดินทางที่แน่ชัดของเขายังไม่ชัดเจน
ทางการเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ยืนยันว่าผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่ลงจากเรือไปแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้าง
โดยปกติแล้วไวรัสฮันตาจะแพร่กระจายผ่านมูลหนูที่ปนเปื้อน และอาจแพร่จากคนสู่คนได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดระดับสูงกล่าวว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนอยู่ในระดับต่ำ
การทดสอบยืนยันแล้วว่ามีอย่างน้อยห้าคนที่อยู่บนเรือติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์หนึ่งที่พบในอเมริกาใต้ เรียกว่าไวรัสแอนเดส ไวรัสนี้สามารถทำให้เกิดโรคปอดที่รุนแรงและมักถึงแก่ชีวิตที่เรียกว่ากลุ่มอาการปอดอักเสบจากไวรัสฮันตา
กระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาระบุว่า ไวรัสฮันตาเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 28 รายทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้ว โดยเกือบหนึ่งในสามของผู้ป่วยลงเอยด้วยการเสียชีวิต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 15 รายในช่วงห้าปีก่อนหน้านั้น
สายพันธุ์แอนเดสเป็นไวรัสฮันตาสายพันธุ์เดียวที่ทราบว่าแพร่กระจายจากคนสู่คนได้
เรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากอาร์เจนตินา และการสอบสวนแหล่งที่มาของการระบาดมุ่งเน้นไปที่ประเทศนั้น คู่สามีภรรยาชาวดัตช์ซึ่งเป็นผู้โดยสารกลุ่มแรกที่ป่วย เดินทางไปที่นั่นและที่อื่นๆ ในอเมริกาใต้ก่อนขึ้นเรือ ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
ที่มา เอพี