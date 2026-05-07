มาแล้ว! “มาครง” จับมือ UK ส่ง “เรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ล เดอ โกล” ถึงทะเลแดง เล็งแก้ปัญหา “ช่องแคบฮอร์มุซ” ไม่พึ่งทรัมป์ หลังเรือสินค้าแดนน้ำหอมโดนโจมตี

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน ชาร์ล เดอ โกล เข้าตะวันออกกลางผ่านคลองซุเอซเข้าทะเลแดงวันพุธ(6 พ.ค)เพื่อแก้ปัญหาช่องแคบฮอร์มุซปิดตายหลังเรือสินค้าแดนน้ำหอม ซานอันโตนิโอ (San Antonio)โดนอิหร่านโจมตีมีบาดเจ็บ ประธานาธิบดี เอ็มมานุเอล มาครง เปิดฉากหารือด่วนผู้นำเตหะราน
รอยเตอร์รายงานวันพฤหัสบดี(7 พ.ค)ว่า ปารีสกำลังเร่งสปีดโครงการริเริ่มฝรั่งเศส-อังกฤษที่เกิดเมื่อเมษายนรวม 51 ชาติเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
การหารือระหว่างประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ร่วมกับประธานาธิบดีอิหร่าน มาซวด เปเซชเคียน เกิดขึ้นหลังเรือสินค้าฝรั่งเศส ซานอันโตนิโอ (San Antonio)โดน IRGCโจมตีระหว่างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ วันอังคาร(5)และมีลูกเรือดับบาดเจ็บ
ผู้นำฝรั่งเศสแถลงวันพุธ(6)ว่า เขาได้หารือเพิ่มเติมกับเปเซชเคียนและได้ย้ำถึงความสำคัญของการปล่อยให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซมีความเสรีมากขึ้น
มาครงยังเสริมว่า เขาได้กระตุ้นให้ผู้นำอิหร่านพิจารณาแผนการร่วมระหว่างฝรั่งเศส-อังกฤษซึ่งเป็นภารกิจระหว่างประเทศเพื่อวางรากฐานสำหรับการเดินทางข้ามช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย
“ผมได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีอิหร่านให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ และผมตั้งใจที่จะหารือประเด็นนี้ร่วมกับประธานทรัมป์” รายงานจากแถลงการณ์ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสบนแพลตฟอร์ม X
สื่อทางการอิหร่านรายงานว่า ระหว่างการหารือ เปเซชเคียนได้ย้ำว่า “อิหร่านอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศกำลังเตรียมพร้อมในการเข้าหาช่องทางการทูตอย่างจริงจังเพื่อยุติสงคราม มุ่งหน้าสู่การยอมรับในสิทธิของประชาชนอิหร่าน
รอยเตอร์รายงานว่า เกิดขึ้นหลังเรือคาร์โกฝรั่งเศส ซานอันโตนิโอ ( (San Antonio) ถูกอิหร่านโจมตีวันอังคาร(5) ระหว่างกำลังวิ่งข้ามช่องแคบฮอร์มุซ และมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บต้องถูกอพยพออกไปเพื่อทำการรักษา บริษัทเดินเรือใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก CMA CGM กล่าวผ่านแถลงการณ์วานนี้(6)
นอกจากเรือสินค้าฝรั่งเศส ซานอันโตนิโอยังได้รับความเสียหายหลังโดนโจมตี ส่วนเรืออีกลำของฝรั่งเศสเดินทางออกจากอ่าว
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานว่า ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสออกแถลงการณ์วันพุธ(6) ประกาศว่าเพื่อเร่งให้โครงการความร่วมมือฝรั่งเศส-อังกฤษต่อปัญหาช่องแคบฮอร์มุซให้มีการบังคับใช้เร็วมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย กองเรือบรรทุกเครื่องบินแดนน้ำหอม ชาร์ล เดอ โกล จะข้ามคลองซุเอซของอียิปต์เพื่อมุ่งหน้าสู่ทางใต้ของทะเลแดง
โดยชี้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อให้ปารีสสามารถประเมินสถานการณ์ในภูมิภาคและช่วยให้หลักประกัยการเดินเรือพาณิชย์ทางทะเล
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่า “ผ่านการปรับท่าทีของเราครั้งนี้ พวกเราต้องการส่งสารร่วมไปว่าไม่เพียงที่พวกเราพร้อมที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซมีความมั่นคงแต่พวกเรามีความสามารถที่จะทำได้”
โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ย้ำว่าเป้าหมายแรกคือการทำให้การขนส่งผ่านช่องแคบกลับมาเป็นปกติ
โพลิติโกรายงานว่า ที่ผ่านมาประเทศทั้งหลายในยุโรปต่างลังเลที่จะเข้าร่วมในสงครามอิหร่านที่เปิดฉากโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แต่กลับเป็นว่ายุโรปกลับเผชิญต่อแรงกดดันทางการค้าและการพลังงานเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ