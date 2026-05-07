สถานทูตอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาโจมตีเรือเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซ

สถานทูตอิหร่านในเกาหลีใต้ ออกมาปฏิเสธในวันพฤหัสบดี (7 พ.ค.) กรณีที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่า กองกำลังอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดที่เกิดขึ้นกับเรือเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อต้นสัปดาห์นี้
เมื่อวันจันทร์ เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ขึ้นกับเรือบรรทุกสินค้า HMM Namu ซึ่งจดทะเบียนในปานามา และมีลูกเรือ 24 คนอยู่บนเรือ
ต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่าอิหร่าน "ยิง" ใส่เรือลำดังกล่าว และเรียกร้องให้เกาหลีใต้เข้าร่วมปฏิบัติการของสหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูการเดินเรือตามปกติผ่านเส้นทางเดินเรือที่ปิดอยู่เกือบทั้งหมด
สถานทูตอิหร่าน ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า "เราปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาใดๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยกองกำลังของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในเหตุการณ์ที่ทำให้เรือเกาหลีได้รับความเสียหายในช่องแคบฮอร์มุซ"
นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ เตหะรานได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนสำคัญของภูมิศาสตร์การป้องกันประเทศ
"ดังนั้น การผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน" สถานทูตอิหร่าน ระบุ
"ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การไม่เคารพข้อกำหนดที่ประกาศไว้และความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาดังกล่าวตกอยู่กับฝ่ายที่ดำเนินการผ่านแดนหรือกิจกรรมในพื้นที่โดยไม่คำนึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้" สถานทูตอิหร่าน ระบุ
เกาหลีใต้กล่าวหลังจากคำกล่าวของทรัมป์ว่า จะ "ทบทวนจุดยืน" เกี่ยวกับการเข้าร่วมปฏิบัติการของสหรัฐฯ ในการคุ้มกันเรือในช่องแคบ
แต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ วี ซอง-ลัก กล่าวเมื่อวันพุธว่า การระงับปฏิบัติการ "โปรเจกต์ ฟรีดอม" ทำให้การทบทวนไม่จำเป็นอีกต่อไป
ที่มา เอเอฟพี