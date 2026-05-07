กองทัพยิวเร่งสอบทหาร IDF เอา 'บุหรี่' ใส่ปากรูปปั้น 'พระแม่มารี' ในเลบานอน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาพถ่ายที่เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันพุธ (6 พ.ค.) แสดงให้เห็นทหารกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) นายหนึ่งกำลังเอา "บุหรี่" ใส่เข้าไปในปากของรูปปั้นพระแม่มารี ในหมู่บ้านชาวคริสต์ทางตอนใต้ของเลบานอน

กองทัพอิสราเอลยืนยันจะมีการลงโทษทางวินัย หลังจากที่สามารถระบุตัวทหารคนดังกล่าวได้แล้ว

กองทัพอิสราเอลตอบคำถามสื่อมวลชนว่า "เราถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่ และขอเน้นย้ำว่าพฤติกรรมของทหารคนดังกล่าวเบี่ยงเบนไปจากค่านิยมที่ถูกคาดหวังจากกองกำลังของเราโดยสิ้นเชิง"

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ภาพถ่ายดังกล่าวถูกถ่ายในหมู่บ้านเดเบล (Debel) เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แต่จะเพิ่งถูกเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันพุธ (6)

นี่คือหนึ่งในหลายๆ เหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอทหารอิสราเอล — ซึ่งมักถ่ายโดยตัวทหารเอง — กำลังทำลายหรือปล้นทรัพย์สินพลเรือน

หมู่บ้านเดเบลเป็นสถานที่มี่ทหารอิสราเอลเคยทำลายรูปปั้นพระเยซูเมื่อเดือนที่แล้ว และเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่มีภาพวิดีโอแสดงให้เห็นทหารใช้รถขุดดินทำลายแผงโซลาร์เซลล์

ทหารสองนายที่เกี่ยวข้องกับการทำลายรูปปั้นพระเยซูถูกสั่งพักราชการและลงโทษ ส่วนเหตุการณ์เกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

เช่นเดียวกับชุมชนคริสเตียนอื่นๆ ในเลบานอนตอนใต้ หมู่บ้านเดเบลไม่ได้รับคำสั่งจากอิสราเอลให้อพยพท่ามกลางการสู้รบกับฮิซบอลเลาะห์

“เราจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้ และจะมีมาตรการทางวินัยต่อทหารนายดังกล่าวตามผลการสอบสวน” กองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อวันพุธ (6) และย้ำว่ากองทัพ “เคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ทางศาสนาของทุกศาสนาและทุกชุมชน” และ “ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน รวมถึงอาคารทางศาสนาหรือสัญลักษณ์ทางศาสนา”

แม้อิสราเอลจะยืนยันว่าให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับโลกคริสเตียน ทว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลับเกิดเรื่องอื้อฉาวและการโจมตีชาวคริสต์หลายครั้ง ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับชุมชนคริสต์เริ่มตึงเครียด และสะท้อนให้เห็นถึงการขาดนโยบายที่ชัดเจน

ที่มา: Times of Israel