คุยไปสอยไป! อิสราเอลยิงถล่มกาซา ทำ 'ลูกชายผู้นำฮามาส' ได้รับบาดเจ็บ

อิสราเอลลงมือโจมตีทางอากาศ และทำให้บุตรชายของหัวหน้าผู้เจรจาของกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้รับบาดเจ็บสาหัสในวันพุธ (6 พ.ค.) ซึ่งการโจมตีครั้งนี้ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย 5 คนในกาซา ตามรายงานของแพทย์และแหล่งข่าวฮามาส
อัซซัม อัล-ไฮยา (Azzam al-Hayya) บุตรชายของคาลิล อัล-ไฮยา ผู้นำฮามาสในกาซาที่ลี้ภัยอยู่ และเป็นผู้นำการเจรจาทางอ้อมกับอิสราเอลเกี่ยวกับอนาคตของดินแดนปาเลสไตน์ ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้ ซึ่งยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก 1 คนในเมืองกาซาซิตี
ไฮยา เคยสูญเสียบุตรชายไปแล้ว 3 คนจากความพยายามลอบสังหารของอิสราเอลก่อนหน้านี้ โดยลูกชาย 2 คนเสียชีวิตในกาซาช่วงปี 2008 และ 2014 ส่วนคนที่ 3 เสียชีวิตจากการพยายามลอบสังหารผู้นำฮามาสในกรุงโดฮาเมื่อปีที่แล้ว
“การโจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่ อัซซัม คาลิล อัล-ไฮยา แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและจริยธรรมอย่างถึงที่สุด” ทาเฮอร์ อัล-โนโน เจ้าหน้าที่ฮามาสและผู้ช่วยของ คาลิล อัล-ไฮยา กล่าวในโพสต์เฟซบุ๊ก
“การยิงปืนใหญ่และการสังหารมีแต่จะทำให้ผู้เจรจายิ่งแน่วแน่ในจุดยืนของตนในการที่จะปกป้องสิทธิของประชาชน และเจตจำนงเสรีของพวกเขา” เขากล่าวเสริม
กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอีก 2 ครั้งได้คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ 4 คน รวมถึงพันเอกในกองกำลังตำรวจที่บริหารโดยกลุ่มฮามาส ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แพทย์กล่าวว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้สังหาร นาซีม อัล-คาลาซานี หัวหน้ากองกำลังปราบปรามยาเสพติดในเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซา โดยพุ่งเป้าไปที่รถของเขาใกล้กับพื้นที่ อัล-มาวาซี ทางด้านตะวันตกของเมือง การโจมตีครั้งนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 17 คน
ก่อนหน้านี้รอยเตอร์รายงานว่า อิสราเอลได้เพิ่มการโจมตีต่อกองกำลังตำรวจที่บริหารโดยกลุ่มฮามาสในกาซา ซึ่งฮามาสใช้เพื่อเสริมกำลังในการควบคุมพื้นที่ที่พวกเขายึดครองในฉนวนกาซา
กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้ทำการโจมตีใน อัล-มาวาซี โดยพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาส แต่ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีอีกครั้งในทันที
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำกลุ่มฮามาสและกลุ่มการเมืองปาเลสไตน์อื่นๆ กำลังเจรจากับผู้ไกล่เกลี่ย และ นิโคไล มลาเดนอฟ ผู้แทนพิเศษของคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ในกรุงไคโรสัปดาห์นี้ เพื่อผลักดันแผนการของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับฉนวนกาซาเข้าสู่ระยะที่ 2
แผนของ ทรัมป์ สำหรับกาซา ซึ่งอิสราเอลและฮามาสตกลงกันในเดือน ต.ค. นั้น เกี่ยวข้องกับการถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซา และเริ่มต้นการฟื้นฟูเมื่อฮามาสยอมวางอาวุธ
อย่างไรก็ดี การปลดอาวุธฮามาสถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจาเพื่อนำแผนไปปฏิบัติและยืนยันข้อตกลงหยุดยิงในเดือน ต.ค. ซึ่งช่วยระงับสงครามเต็มรูปแบบที่ดำเนินมา 2 ปี
อิสราเอลและฮามาสต่างกล่าวโทษกันและกันสำหรับความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพพังทลาย
