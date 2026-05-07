กลัวที่ไหน!แฉจีนยังคงส่งชิ้นส่วนโดรนกับสินค้าทหารให้'อิหร่าน-รัสเซีย' แม้ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตร

บรรดาบริษัทของจีนยังคงเดินหน้าส่งออกชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดรนและสินค้าที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางด้านพาณิชย์และทางทหาร(dual-use goods)อื่นๆ แก่อิหรานและรัสเซีย แม้ถูกสหรัฐฯคว่ำบาตร ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล เมื่อวันอังคาร(5พ.ค.) อ้างอิงข้อมูลศุลกากร อดีตเจ้าหน้าที่อเมริกาและพวกนักวิเคราะห์ด้านอาวุธ
รายงานข่าวระบุว่าบรรดาบริษัทขนาดเล็กของจีน ทำการตลาดสินค้าต่างๆอย่างเปิดเผย ในนั้นรวมถึงเครื่องยนต์ แบตเตอรี สายเคเบิลใยแก้วนำแสงและชิปคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ในโดรนทหาร
วอลล์สตรีท เจอร์นัล เน้นย้ำว่า Xiamen Victory Technology บริษัทจีน เสนอขายเครื่องยนต์ Limbach L550 ที่ออกแบบโดยเยอรมนี ซึ่งสหรัฐฯห้ามส่งออกไปยังอิหร่านและรัสเซีย เครื่องยนต์ดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับโดรนโจมตีชาเฮด-136 ของอิหร่าน ที่ทางรัสเซียนำไปใช้ในยูเครนเช่นกัน
ชาเฮด-136 เป็นโดรนโจมตีหลักของอิหร่าน มีพิสัยทำการราว 1,600 กิโลเมตร และมีต้นทุนผลิตลำละประมาณ 20,000 ดอลลาร์ ถึง 50,000 ดอลลาร์ ถือเป็นอาวุธทางเลือกที่ถูกกว่าขีปนาวุธร่อน
ในรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างว่าบริษัท Xiamen Victory Technology ได้ส่งอีเมลด้านการตลาดไปยังอิหร่าน ในเดือนมีนาคม ระหว่างที่อิหร่านกำลังทำศึกสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่ปัจจุบันทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ในข้อตกลงหยุดยิง
"เรารู้สึกตกใจและโกรธแค้นอย่างยิ่งต่อการรุกรานอิหร่าน เราขอส่งกำลังใจให้คุณ" อีเมลระบุ พร้อมกับโปรโมทการขายเครื่องยนต์ ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล
กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่าปักกิ่งบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าสองวัตถุประสงค์ ตามกรอบของกฎหมายและพันธสัญญาระหว่างประเทศ
รายงานข่าวระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯมีความกังวลมากขึ้น เพราะว่าชิ้นส่วนโดรนต่างๆนานามากมาย ผลิตโดยบรรดาบริษัทขนาดเล็กของจีน ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการเงินของอเมริกาเพียงเล็กน้อย ทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่ค่อยมีความอ่อนแอต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
วอลล์สตรีท เจอร์นัล บอกอีกว่าพบเห็นจีนส่งออกแบตเตอรีลิเธียมไอออนและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังรัสเซียและอิหร่านเพิ่มข้นอย่างมาก ในขณะที่ทั้ง 2 ประเทศ ยกระดับการผลิตและใช้งานโดรน
พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่าพวกเขากำลังพยายามสกัดรายได้จากน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งจะช่วยจำกัดเงินทุนของเตหะราน ที่นำไปใช้ในโครงการโดรนและขีปนาวุธ
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานปิดท้ายว่าก่อนหน้านี้บางบริษัทของจีน ลอบส่งออกผ่านสินค้าติดฉลากแบบหลอกๆหรือไม่ก็ผ่านบริษัทเปลือกฮ่องกง แต่พวกนักวิเคราะห์และอดีตเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลานี้พวกผู้ส่งออกบางส่วน ส่งออกไปยังอิหร่านและรัสเซียอย่างเปิดเผยมากกว่าเดิม
(ที่มา:วอลล์สตรีท เจอร์นัล/อิหร่านอินเตอร์เนชันแนล)