บ่อนทำลาย!อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตหลังUS-อิหร่านเจรจาคืบ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ตกลงหยุดยิงกับฮิซบอลเลาะห์

อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุต ในวันพุธ(พ.ค.) ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เห็นพ้องหยุดยิงกับฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้ว และมีขึ้นไม่นานหลังมีข่าวว่าอิหร่านกับสหรัฐฯใกล้บรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้ง อิสราเอลอ้างว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานผู้บัญชาการของกองกำลังรัดวานของฮิซบอลเลาะห์ ในย่านต่างๆทางใต้ของเมืองหลวงเลบานอน
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และ อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหม แถลงเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวในถ้อยแถลงร่วม ขณะที่สื่อมวลชนอิสราเอลรายงานว่าผู้บัญชาการถูกสังหารในการโจมตี อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำยืนยันในเรื่องนี้มาจากทั้งกองทัพอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์
การหยุดยิงในเลบานอน เป็นรากฐานสำคัญของข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน โดยที่หนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญของอิหร่านคือ อิสราเอลต้องระงับการโจมตีในเลบานอน
ปฏิบัติการโจมตีล่าสุดของอิสราเอล มีขึ้นหลังจากอิหร่านและสหรัฐฯเปิดเผยว่าพวกเขาใกล้บรรลุข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติความขัดแย้ง การโจมตีครั้งนี้ก่อความเสี่ยงแก่ข้อตกลงหยุดยิงครอบคลุมถึงกรณีอิสราเอลต้องระงับการโจมตีเบรุต ที่ผ่านมา กองกำลังอิสราเอลยังคงปักหลักในพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลิตานีและยังคงโจมตีทางใต้ของเลบานอน
ฮิซบอลเลาะห์ พันธมิตรของอิหร่าน ตอบโต้ด้วยการยิงปืนและปล่อยโดรนติดอาวุธเข้าใส่ทหารอิสราเอล
ก่อนหน้านี้ในวันพุธ(6พ.ค.) อิสราเอลออกประกาศเตือนให้พลเมืองอพยพออกจากหมู่บ้านต่างๆหลายแห่ง บริเวณทางเหนือของแม่น้ำลิตานี ซึ่งอาจเป็นตัวแทนของการขยายโซนปฏิบัติการของอิสราเอล
การเจรจาระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนยังคงมีอยู่ แต่สวนใหญ่แล้วเป็นในระดับผู้แทนทางการทูต ทั้งนี้ นาวาฟ ซาลาม นายกรัฐมนตรีเลบานอน กล่าวในวันพุธ(6พ.ค.) ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการเจรจาระดับสูงใดๆระหว่างเลบานอนกับอิสราเอล
สื่อมวลชนแห่งรัฐของเลบานอน รายงานในวันพุธ(6พ.ค.) อ้างคำพูดของ ซาลาม ระบุว่าการักษาข้อตกลงหยุดยิง จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาใดๆระหว่างผู้แทนทูตรัฐบาลเลบานอนกับอิสราเอล ในวอชิงตัน
เมื่อเดือนที่แล้ว วอชิงตันเป็นเจ้าภาพการประชุม 2 รอบระหว่างผู้แทนทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำอเมริกา แม้ฮิซบอลเลาะห์ส่งเสียงคัดค้านอย่างแข็งกร้าว ต่อการพูดคุยเจรจาใดๆ
นับตั้งแต่ ฮิซบอลเลาะห์ จุดชนวนสงครามด้วยการเปิดฉากยิงใส่อิสราเอล ในปฏิบัติการสนับสนุนอิหร่าน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม รัฐบาลเลบานอนที่นำโดยซาลามและประธานาธิบดีโจเซฟ อูน ริเริ่มติดต่อทางการทูตระดับสูงระหว่างเบรุตกับอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ สะท้อนถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มมุสลิมชีอะห์กับฝ่ายตรงข้ามในเลบานอน
หลังจากแถลงขยายกรอบเวลาข้อตกลงหยุดยิงออกไป 3 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยว่าเขากำลังมองถึงความเป็นไปได้ของการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือระหว่าง เนทันยาฮู กับ อูน ในอนาคตอันใกล้ และเขาเห็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม ที่ทั้ง 2 ประเทศ จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในปีนี้
ซาลาม บอกว่าเลบานอนไม่ได้เสาะหาความสัมพันธ์อันปกติกับอิสราเอล แต่กำลังหาทางบรรลุเป้าหมายแห่งสันติ "ความต้องการสูงสุดของเราคือ กรอบเวลาสำหรับการถอนตัวของอิสราเอล" เขากล่าว พร้อมระบุว่ารัฐบาลจะคลอดแผนหนึ่งๆที่จะจำกัดอาวุธให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ส่วนหนึ่งในความพยายามรับประกันการปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์
อุน บอกในสัปดาห์นี้ ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพบปะกับเนทันยาฮู โดยเลบานอนจำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงความมั่นคงหนึ่งๆก่อนและอิสราเอลต้องระงับการโจมตี ก่อนที่จะหยิบยกประเด็นการประชุมเจรจากันใดๆมาพูดคุย
